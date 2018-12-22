Футбол

ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 22 декабря 2018 года
LiveSport.ru
21 декабря в 22:17

ПСЖ «Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 44 очка, что на 10 больше, чем у идущего вторым «Лилля». В 16 сыгранных матчах парижане одержали 14 побед, а еще в двух встречах поделили с соперниками очки.
LiveSport.ru21 декабря в 22:17

Подробнее о событии

ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 22 декабря 2018 года

LiveSport.ru21 декабря в 22:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Футбол

Бэйл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Обновлено вчера в 15:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера

Обновлено вчера в 14:29
Футбол

«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".
Обновлено вчера в 19:47
Футбол

«Ювентус» победил «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

Обновлено вчера в 16:27
Футбол

«Барселона» на своем поле переиграла «Сельту»

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 14:27
Футбол

Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

Система Сарри дает сбой в «Челси»

"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Что ждет ЦСКА в зимнее трансферное окно. Главные инсайды и слухи

Во время подготовки громких трансферов ждать не стоит, но кое-что все-таки произойдет.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» досрочно расторг контракт с тренером Василием Карасевым.
Обновлено вчера в 09:51
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол

Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол

Мамаев согласился на все условия жены

Павел Мамаев согласился на все требования, которые поставила перед ним жена для сохранения семьи.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено вчера в 17:25
Футбол

«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария» интересуются Цыганковым

На 21-летнего украинца претендуют «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бавария».
Обновлено в 01:00
Футбол

«Истанбул» выразил желание купить Езила

Турецкий клуб "Истанбул" может приобрести полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает испанское издание AS.
Обновлено вчера в 08:00
ещё по теме
Томас Тухель
Немецкий футболист
Немецкий футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Пари Сен-Жермен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное