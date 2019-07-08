Футбол

Неймар не приехал на предсезонный сбор ПСЖСвободная Пресса вчера в 15:42

Бразильский нападающий Неймар не явился в расположение французского ПСЖ для начала предсезонных сборов. Об этом сообщила пресс-служба парижского клуба.
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