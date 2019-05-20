Футбол

«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»Бомбардир.ру 13:41

История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции войти в историю европейского футбола.
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Васкес об интересе «Реала» к Мбаппе: «Не я отвечаю за трансферы»

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«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

Бомбардир.ру13:41
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
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Президент России Владимир Путин своими указами помиловал четырёх осуждённых — двух мужчин и двух женщин.
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Американское издание The National Interest сообщило, что российский стратегический бомбардировщик нового поколения в 2024-2026 годах может совершить свой первый полет.
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Специалисты популярного онлайн-сервиса объявлений составили рейтинг российских регионов в зависимости от цен на велосипеды.
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Российские военные полицейские и сирийские военнослужащие провели совместные учения на территории освобождённой сирийской провинции Эль-Кунейтра возле Голанских высот.
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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Второй этап революции в Армении начнется завтра, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян 19 мая на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
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В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
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"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
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В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
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