Футбол

«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»Бомбардир.ру вчера в 13:41

История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции войти в историю европейского футбола.
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«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

Бомбардир.рувчера в 13:41

«ПСЖ»: наша общая история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне

Чемпионатвчера в 13:38

«ПСЖ» прокомментировал заявление Мбаппе о возможной смене клуба

Sport24.ruвчера в 13:25

«Пари Сен-Жермен» объявил, что Мбаппе не покинет клуб этим летом

РИА Новостивчера в 13:49
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Здоровье

Слезы и депрессия: как гинекологи издеваются над россиянками

"Ищи мужика нормального" Даже при отсутствии серьезных заболеваний встреча с гинекологом может превратиться в настоящий ад для россиянок - не рожавших девушек заставляют срочно рожать, а других либо ругают за большое количество половых партнеров, либо клеймят за их отсутствие.
Обновлено вчера в 04:28
Экономика

Ford сокращает 10% работников по всему миру

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Лидера арт-группы «Война» Воротникова арестовали в Германии

Лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова арестовали в Германии. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается в Twitter организации.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

Женщина родила шестерых детей в Польше

В Польше на свет появились шестеро близнецов – четыре девочки и два мальчика.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре

Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.
Обновлено в 03:04
Транспорт

Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Футбол

Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»

Ранее Орещук уже занимал пост спортивного директора "бело-голубых" с 1 июня по 6 сентября в 2016 году.
Обновлено в 03:28
Музыка

Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»

Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск

Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика

Депутат Госдумы Гаврилов: «Пирожки в сквере заканчиваются Одессой»

В Екатеринбурге сегодня работает группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым.
Обновлено вчера в 02:04
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Экономика

Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»

Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Политика

На Украине начала работу миссия МВФ

"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.
Обновлено в 03:11
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты

Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng

Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика

Путин помиловал четверых осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье

В приморском селе ввели карантин из-за псевдочумы птиц

В селе Комаровка Кировского района Приморского края введен карантин из-за обнаруженной у домашних птиц болезни Ньюкасла.
Обновлено в 00:00
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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