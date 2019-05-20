Футбол
«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»Бомбардир.ру вчера в 13:41
История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции войти в историю европейского футбола.
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Здоровье
Слезы и депрессия: как гинекологи издеваются над россиянками
"Ищи мужика нормального" Даже при отсутствии серьезных заболеваний встреча с гинекологом может превратиться в настоящий ад для россиянок - не рожавших девушек заставляют срочно рожать, а других либо ругают за большое количество половых партнеров, либо клеймят за их отсутствие.
Обновлено вчера в 04:28
Экономика
Ford сокращает 10% работников по всему миру
Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Лидера арт-группы «Война» Воротникова арестовали в Германии
Лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова арестовали в Германии. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщается в Twitter организации.
Обновлено вчера в 11:18
Общество
Женщина родила шестерых детей в Польше
В Польше на свет появились шестеро близнецов – четыре девочки и два мальчика.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре
Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.
Обновлено в 03:04
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Футбол
Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»
Ранее Орещук уже занимал пост спортивного директора "бело-голубых" с 1 июня по 6 сентября в 2016 году.
Обновлено в 03:28
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на проекте «Голос. Дети»
Певица подытожила, что в данном скандале нет вины Микеллы, в связи с чем стоит прекратить нападки на ребенка.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов: «Пирожки в сквере заканчиваются Одессой»
В Екатеринбурге сегодня работает группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым.
Обновлено вчера в 02:04
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Министр обороны Степан Полторак прибыл в администрацию президента Украины по вызову президента Владимира Зеленского, передает УНИАН.
Обновлено в 03:20
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика
Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Казна России потеряла 80,5 млрд рублей на передаче «Роскапитала» в «Дом.РФ»
Потери казны Российской Федерации в результате передачи банка "Российский капитал" госкомпании "Дом.РФ" составили 80,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении Счетной палаты.
Обновлено в 03:25
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
На Украине начала работу миссия МВФ
"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.
Обновлено в 03:11
Кино
Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты
Huawei заменит Android операционной системой Hongmeng
Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему, которая должна заменить Android. Об этом сообщает Huawei Central.
Обновлено в 00:31
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Здоровье
В приморском селе ввели карантин из-за псевдочумы птиц
В селе Комаровка Кировского района Приморского края введен карантин из-за обнаруженной у домашних птиц болезни Ньюкасла.
Обновлено в 00:00
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39