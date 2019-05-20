Футбол

«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»Бомбардир.ру 13:41

История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции войти в историю европейского футбола.
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«ПСЖ» выступил с официальным заявлением о возможном уходе Мбаппе

ProstoProSport14:12

«ПСЖ» опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе

Советский спорт13:50

«Пари Сен-Жермен» объявил, что Мбаппе не покинет клуб этим летом

РИА Новости13:49

«ПСЖ»: наша общая история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне

Чемпионат13:38

Мбаппе не покинет «ПСЖ» летом

Спорт-Экспресс13:33

«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

Бомбардир.ру13:41
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Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Энергетика

Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США

На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Политика

Абхазская оппозиция заявила, что протесты вскоре охватят всю страну

Оппозиция Абхазии, которая с утра митингует у здания парламента в Сухуме, заявляет, что протесты вскоре охватят всю республику, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:19
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Единоборства

Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот

В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено в 17:01
Футбол

«Анжи» не смог обыграть «Рубин»

В Казани состоялась встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи".
Обновлено в 14:28
Общество

Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения

Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
Здоровье

С начала года в США зарегистрировано 880 случаев заболевания корью

В США Центр по контролю над заболеваниями опубликовал доклад, в котором говорится, что с 1 января по 17 мая в стране выявлено 880 человек, заболевших корью.
Обновлено в 12:00
Музыка

Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов

Обновлено в 18:51
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Космос

Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана

Новая модель действительно выглядит убедительнее большинства предыдущих: с ее помощью можно объяснить не только то, как небольшой Плутон, несмотря на умеренное тепло от своего ядра, миллиарды лет сохраняет жидкий океан, но и то, почему при этом толщина его ледяной коры так значительно колеблется и, соответственно, почему у него столь сложный рельеф.
Обновлено в 13:33
Политика

Минск и Москва согласовали порядок восстановления транзита нефти

Представители РФ и Белоруссии в ходе прошедших переговоров полностью согласовали порядок реализации дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти.
Обновлено в 16:59
Общество

Медведев расширил перечень специальностей для целевого обучения

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о расширении перечня специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджетных средств.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Космос

«Невозможную звезду» нашли в созвездии Кассиопеи

Обновлено в 12:24
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Кино

Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями

После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Интернет

Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных

Обновлено в 15:03
Наука

Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником

Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
Обновлено в 15:21
Политика

Суд в США разрешил конгрессу требовать декларации Трампа

Федеральный судья столичного округа Колумбия Амит Мехта поддержал позицию палаты представителей конгресса США, потребовавшей от президента США Дональда Трампа предоставить налоговые декларации.
Обновлено в 19:17
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Килиан Мбаппе
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Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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