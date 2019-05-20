Футбол

«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»Бомбардир.ру 13:41

История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.
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«ПСЖ» опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе

Советский спорт13:50

ПСЖ сообщил, что Мбаппе останется в клубе на следующий сезон

Soccer.ru13:46

«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

Бомбардир.ру13:41

Мбаппе не покинет «ПСЖ» летом

Спорт-Экспресс13:33

«ПСЖ» прокомментировал заявление Мбаппе о возможной смене клуба

Sport24.ru13:25

«ПСЖ»: наша общая история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне

Чемпионат13:38
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Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено в 11:14
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол

Рубин — Анжи 0:0

Обновлено в 13:51
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale

В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика

Кадыров сравнил Зеленского с Лениным

Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:25
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

Обновлено в 04:35
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее

Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Политика

«Укртранснафта» приостановила транзит по «Дружбе» в ЕС

Компания "Укртранснафта" сообщила, что приостановила транзит нефти в ЕС по трубопроводу "Дружба", после сообщений о технических проблемах от венгерской компании MOL.
Обновлено в 06:43
Космос

Ученые признали опасным секс с «марсианами»

Занятие сексом между землянами и детьми колонизаторов Марса может быть опасным.
Обновлено в 12:19
Политика

Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) выразила готовность поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского «во всех его добрых намерениях», сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве

Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Футбол

Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерниками

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 08:12
Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
Обновлено в 02:48
Общество

Глава Рособрнадзора призвал не покупать «ответы ЕГЭ» у мошенников

Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Футбол

Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.
Обновлено в 05:36
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика

Еврокомиссия просит Киев возобновить переговоры о транзите газа в ЕС

Проведение июньских трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и РФ по транзиту пока не подтверждено Еврокомисся призвала Киев возобновить трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС.
Обновлено в 12:31
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Килиан Мбаппе
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Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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