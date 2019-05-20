Футбол
«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»Бомбардир.ру 13:41
История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено в 11:14
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Футбол
Рубин — Анжи 0:0
Обновлено в 13:51
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale
В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим
Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:25
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Музыка
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее
Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Политика
«Укртранснафта» приостановила транзит по «Дружбе» в ЕС
Компания "Укртранснафта" сообщила, что приостановила транзит нефти в ЕС по трубопроводу "Дружба", после сообщений о технических проблемах от венгерской компании MOL.
Обновлено в 06:43
Космос
Ученые признали опасным секс с «марсианами»
Занятие сексом между землянами и детьми колонизаторов Марса может быть опасным.
Обновлено в 12:19
Политика
Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) выразила готовность поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского «во всех его добрых намерениях», сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:34
Футбол
Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерниками
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 08:12
Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.
Обновлено в 02:48
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать «ответы ЕГЭ» у мошенников
Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.
Обновлено в 05:36
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Политика
Еврокомиссия просит Киев возобновить переговоры о транзите газа в ЕС
Проведение июньских трехсторонних переговоров между ЕК, Украиной и РФ по транзиту пока не подтверждено Еврокомисся призвала Киев возобновить трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС.
Обновлено в 12:31