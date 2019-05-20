«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»Бомбардир.ру 13:41

История продолжится в следующем сезоне. У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.

«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

Политика Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Экономика Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».

Армия и оружие Французский авианосец едва не потерял 7 истребителей Rafale В субботу, 18 мая, семь истребителей Dassault Rafale, закончив очередной этап учений, который проводился вместе с военной авиацией Индонезии, должны были вернуться на борт авианосца, однако выполнить это они не смогли.

Происшествия Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Политика Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.

Экономика Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

Армия и оружие Российская ПВО отразила атаку боевиков на Хмеймим Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Авто АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами «АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.

Музыка Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу.

Происшествия Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Политика «Укртранснафта» приостановила транзит по «Дружбе» в ЕС Компания "Укртранснафта" сообщила, что приостановила транзит нефти в ЕС по трубопроводу "Дружба", после сообщений о технических проблемах от венгерской компании MOL.

Космос Ученые признали опасным секс с «марсианами» Занятие сексом между землянами и детьми колонизаторов Марса может быть опасным.

Политика Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) выразила готовность поддерживать нового президента страны Владимира Зеленского «во всех его добрых намерениях», сообщил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела об убийстве помощника прокурора в Москве Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал фигуранта дела об убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора в Москве, рассказал РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Футбол Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерниками Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".

Футбол Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом» Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел переговоры с туринским "Ювентусом", но они не увенчались успехом.

Общество Глава Рособрнадзора призвал не покупать «ответы ЕГЭ» у мошенников Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников.

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

Футбол Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.