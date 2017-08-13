Три футбольных клуба включились в борьбу за нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, сообщает Tuttosport. По информации издания, к итальянскому клубу обратились представили Баварии, ПСЖ и Манчестер Сити.

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«ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити» включились в борьбу за Дибалу

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