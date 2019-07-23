Футбол
ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионовREGNUM 01:22
Брума
|14′
|45′+1′
Альбиан Айети
|63′
Таулянт Джака
|65′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
|72′
Сильван Видмер
Стивен Бергвейн
|74′
Брума
Коди Гакпо
|77′
|80′
Омар Альдерете
Ирвинг Лосано
Сам Ламмерс
|82′
Михал Садилек
|84′
Сам Ламмерс
|89′
|89′
Альбиан Айети
|89′
Альбиан Айети
Kemal Ademi
|90′+1′
Эдер Альварес Баланта
Афимико Пулюлю
Доньелл Мален
|90′+3′
ПСВ
Расстановка 4‑3‑3
1
Зоет
22
Думфрис
23
Люккассен
4
Виргевер
32
Садилек
18
Росарио
10
Бергвейн
15
Гутьеррес
14
Ламмерс
9
Мален
19
Гакпо
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
34
Джака
9
ван Вольфсвинкел
20
Фрай
7
Дзуффи
19
Пулюлю
11
Окафор
99
Ademi
Базель
Расстановка 4‑5‑1
Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ПСВ — «Базель». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 23 июля 2019 года
LiveSport.ru22 июля в 02:00
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Политика
Порошенко снова вызвали на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено 22 июля в 15:17
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Театры
Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию
Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Общество
Россияне оценили меры господдержки рождаемости
27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.
Обновлено в 07:06
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»
За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Экономика
Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло
Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Обновлено в 01:40
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
«Яндекс» подал иск к владельцам бренда шоколадной пасты Alisa
Компания «Яндекс» подала иск на владельца товарного знака «Alisa шоколадный крем» фирму «Мунитор Группе».
Обновлено в 06:16
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит
"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Общество
Челябинскую область накрыло вонючей дымкой
Обновлено в 03:33
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Космос
Робот «Федор» задержится на МКС
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В России запущена кампания против анонимности полицейских
На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к МВД и Росгвардии наносить на форму сотрудников личный номер крупным светлым шрифтом.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Число погибших в детском лагере под Хабаровском увеличилось до трех
Обновлено вчера в 05:43
Авто
Новая Skoda Octavia впервые попалась в виде лифтбека
В Чехии фотошпионам впервые удалось сфотографировать лифтбек Skoda Octavia нового поколения. Ранее в камеры попадали только универсалы.
Обновлено в 06:29
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23