Футбол

ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионовREGNUM 01:22

ПСВ — Базель
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Филипс»
Брума
14′
45′+1′
Альбиан Айети
63′
Таулянт Джака
65′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
72′
Сильван Видмер
Стивен Бергвейн
74′
Брума
Коди Гакпо
77′
80′
Омар Альдерете
Ирвинг Лосано
Сам Ламмерс
82′
Михал Садилек
84′
Сам Ламмерс
89′
89′
Альбиан Айети
89′
Альбиан Айети
Kemal Ademi
90′+1′
Эдер Альварес Баланта
Афимико Пулюлю
Доньелл Мален
90′+3′
Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

ПСВ победил «Базель» в матче-триллере

Советский спортвчера в 15:56

АПОЕЛ обыграл черногорскую «Сутьеску» в ЛЧ

Матч ТВвчера в 16:06

ПСВ-Базель 23.07.2019 прогноз Ф1 (-1)

Sport-placeвчера в 05:15

АПОЕЛ победил «Сутьеску» во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

ПСВ – «Базель»: прогноз на футбол от bados

Legalbetвчера в 07:54

ПСВ вырвал победу над «Базелем» благодаря двум голам в компенсированное время

Чемпионатвчера в 15:57

ПСВ — «Базель». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 23 июля 2019 года

LiveSport.ru22 июля в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Политика

Порошенко снова вызвали на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено 22 июля в 15:17
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Театры

Британский танцовщик Акрам Хан в последний раз станцует большую партию

Последнее большое соло Акрама Хана Xenos, которым откроется международный фестиваль-школа современного искусства "Территория" в Москве, будет показано 25 и 26 июля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Экономика

Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья

Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Общество

Россияне оценили меры господдержки рождаемости

27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.
Обновлено в 07:06
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

ЛГБТ-активисты попросили СКР проверить на экстремизм движение «Пила»

За много месяцев полиция ничего не сделала, чтобы установить тех, кто стоит за гомофобным сайтом, призывающим к насилию.
Обновлено в 04:19
Экономика

Госдума повысила до 20% НДС на пальмовое масло

Принят в окончательном чтении закон о повышении НДС на пальмовое масло с 10 до 20%.
Обновлено в 06:30
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Здоровье

У 37-летней петербурженки родилась четверня

Обновлено в 01:40
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 02:18
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой

Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Российский боксер Максим Дадашев умер в американской больнице от травм после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 15:31
Общество

«Яндекс» подал иск к владельцам бренда шоколадной пасты Alisa

Компания «Яндекс» подала иск на владельца товарного знака «Alisa шоколадный крем» фирму «Мунитор Группе».
Обновлено в 06:16
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит

"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Общество

Челябинскую область накрыло вонючей дымкой

Обновлено в 03:33
Происшествия

Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Космос

Робот «Федор» задержится на МКС

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В России запущена кампания против анонимности полицейских

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к МВД и Росгвардии наносить на форму сотрудников личный номер крупным светлым шрифтом.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Число погибших в детском лагере под Хабаровском увеличилось до трех

Обновлено вчера в 05:43
Авто

Новая Skoda Octavia впервые попалась в виде лифтбека

В Чехии фотошпионам впервые удалось сфотографировать лифтбек Skoda Octavia нового поколения. Ранее в камеры попадали только универсалы.
Обновлено в 06:29
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Общество

Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»

В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное