Футбол

ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионовREGNUM 01:22

ПСВ — Базель
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион «Филипс»
Брума
14′
45′+1′
Альбиан Айети
63′
Таулянт Джака
65′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
72′
Сильван Видмер
Стивен Бергвейн
74′
Брума
Коди Гакпо
77′
80′
Омар Альдерете
Ирвинг Лосано
Сам Ламмерс
82′
Михал Садилек
84′
Сам Ламмерс
89′
89′
Альбиан Айети
89′
Альбиан Айети
Kemal Ademi
90′+1′
Эдер Альварес Баланта
Афимико Пулюлю
Доньелл Мален
90′+3′
Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.
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