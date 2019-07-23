Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионов

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