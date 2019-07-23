Футбол
ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионовREGNUM 01:22
Брума
|14′
|45′+1′
Альбиан Айети
|63′
Таулянт Джака
|65′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
|72′
Сильван Видмер
Стивен Бергвейн
|74′
Брума
Коди Гакпо
|77′
|80′
Омар Альдерете
Ирвинг Лосано
Сам Ламмерс
|82′
Михал Садилек
|84′
Сам Ламмерс
|89′
|89′
Альбиан Айети
|89′
Альбиан Айети
Kemal Ademi
|90′+1′
Эдер Альварес Баланта
Афимико Пулюлю
Доньелл Мален
|90′+3′
ПСВ
Расстановка 4‑3‑3
1
Зоет
22
Думфрис
23
Люккассен
4
Виргевер
32
Садилек
18
Росарио
10
Бергвейн
15
Гутьеррес
14
Ламмерс
9
Мален
19
Гакпо
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
34
Джака
9
ван Вольфсвинкел
20
Фрай
7
Дзуффи
19
Пулюлю
11
Окафор
99
Ademi
Базель
Расстановка 4‑5‑1
Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.
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ПСВ победил «Базель» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 16:05
ПСВ — «Базель». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 23 июля 2019 года
LiveSport.ru22 июля в 02:00
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
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