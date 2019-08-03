Футбол

ПСВ согласился отпустить Лосано в «Наполи» за 42 млн евроSport24.ru вчера в 23:17

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано все-таки перейдет в «Наполи». Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанцы выкупят 24-летнего мексиканца за 42 млн евро. Ранее сообщалось, что неаполитанцы уже согласовали с Лосано условия личного контракта.
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ПСВ согласился отпустить Лосано в «Наполи» за 42 млн евро

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Ирвинг Лосано
Мексиканский футболист
Мексиканский футболист, вингер клуба ПСВ и сборной Мексики. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2018 года.
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