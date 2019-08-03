Футбол
ПСВ согласился отпустить Лосано в «Наполи» за 42 млн евроSport24.ru вчера в 23:17
Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано все-таки перейдет в «Наполи». Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанцы выкупят 24-летнего мексиканца за 42 млн евро. Ранее сообщалось, что неаполитанцы уже согласовали с Лосано условия личного контракта.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Экономика
СМИ: гривна продемонстрировала наибольший рост к доллару
Украинская гривна продемонстрировала наибольший рост с начала по отношению к американскому доллару, он составил 9,1%. Это следует из данных иконографики, опубликованной 3 августа агентством Reuters.
Обновлено в 07:59
Интернет
Facebook решил переименовать Instagram и WhatsApp
Компании Facebook принадлежат такие популярные сервисы, как Instagram и WhatsApp, но об этом пользователи редко вспоминают.
Обновлено в 08:51
Авто
Кроссвэн Suzuki XL6 дистанцировался от донорской Suzuki Ertiga
Напомним, автомобиль построен на базе бестселлера Suzuki Ertiga, но, по заявлению пресс-службы японского автогиганта, XL6 будет существенно отличаться от донора.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать наиболее активных участников несогласованной акции в центре столицы.
Обновлено в 08:20
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Политика
В США объяснили введение новых санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией
Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Политика
Володин рассказал о перспективах отмены роуминга в России и Беларуси
Как напомнил глава нижней палаты, перспектива решения этого вопроса обсуждалась в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России.
Обновлено в 04:48
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя
Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Обновлено в 06:44
Общество
Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
Обновлено вчера в 17:42
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Apple запретила покупку криптовалют с Apple Card
Кроме криптовалют, под запрет попали ещё несколько направлений: с карты нельзя будет делать ставки на ипподроме, покупать лотерейные билеты и фишки в казино.
Обновлено в 04:00
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено вчера в 00:23
Армия и оружие
В Германии призвали к переговорам с РФ о контроле над вооружениями
Депутат отметил, что США и Россия должны начать переговоры о продлении договора СНВ-III, но в то же время признал, что нынешняя ситуация неблагоприятна для этого.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Хайди Клум в кружевном платье повеселилась на предсвадебной вечеринке
Хайди Клум (Heidi Klum) в начале прошлого года начала встречаться с братом солиста группы Tokio Hotel Билла Каулитца — Томом Каулитцем (Tom Kaulitz).
Обновлено в 07:24
Энергетика
Глава «Нафтогаза»: Украина накопила более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 16 миллиардов кубометров газа.
Обновлено в 08:25
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47