Футбол
ПСВ подписал Бруму, которым интересовался «Спартак»Спорт-Экспресс 07:12
Нападающий "Лейпцига" Брума перешел в ПСВ. Об этом голландский клуб сообщил на своем официальном сайте. 24-летний португалец подписал контракт на пять лет – до июня 2024 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
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