Футбол

ПСВ подписал Бруму, которым интересовался «Спартак»Спорт-Экспресс 07:12

Нападающий "Лейпцига" Брума перешел в ПСВ. Об этом голландский клуб сообщил на своем официальном сайте. 24-летний португалец подписал контракт на пять лет – до июня 2024 года.
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ПСВ объявил о переходе Брумы, на которого претендовал «Спартак»

Советский спорт07:42

Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в «ПСВ»

Sport24.ru07:39

Брума выбрал ПСВ, а не «Спартак»

Евро-футбол.ру26 июня в 15:15

Брума, которым интересовался «Спартак», перешёл в ПСВ

Чемпионат07:25

ПСВ подписал Бруму, которым интересовался «Спартак»

Спорт-Экспресс07:12

Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в ПСВ

Soccer.ru07:08

Вингер «Лейпцига» Брума перешел в ПСВ. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru07:52
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