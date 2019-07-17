Футбол
Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая ПерейроRT на русском 01:19
Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро. Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале, москвичи находятся в активной фазе переговоров по трансферу игрока.
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