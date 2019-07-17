Футбол

Журналист: «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая ПерейроRT на русском 01:19

Московский «Спартак» хочет приобрести полузащитника сборной Уругвая по футболу и голландского ПСВ Гастона Перейро. Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале, москвичи находятся в активной фазе переговоров по трансферу игрока.
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ПСВ готов продать Перейро «Спартаку» за 10-15 млн евро

ProstoProSport00:15

Источник: ПСВ может продать Перейро «Спартаку» за 10 – 15 миллионов евро

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ПСВ готов продать полузащитника Перейро «Спартаку» за 10-15 млн евро

Sports.ruвчера в 18:00
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Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»

Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
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