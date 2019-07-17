Футбол
ПСВ может потребовать у «Спартака» около €15 млн за ПерейроГЛАС.RU 01:10
По информации издания, клуб из Эйндховена может запросить у «Спартака» от 10 до 15 миллионов евро. Однако, учитывая тот факт, что у Перейро остался всего лишь год по действующему контракту, москвичи могут даже попытаться сбить цену.
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Вице-премьер и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини рассказал об угрозах со стороны граждан Украины.
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«ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евро
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предлагают «ПСЖ» 40 миллионов евро, Коутиньо, а также форварда Усмана Дембеле.
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Опубликованы особенности Lada Largus CNG, Granta Cross и Vesta Sport
Специалисты компании «АвтоВАЗ» рассказали об особенностях Lada Largus CNG, Lada Granta Cross и Lada Vesta Sport.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
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Основатель и председатель совета директоров крупного производителя молока – Русской молочной компании («Русмолко») Наум Бабаев вышел из бизнеса.
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Происшествия
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Неизвестные проникли в помещения коммерческих фирм на Минеральной улице и вытащили оттуда металлические ящики с деньгами.
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Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России
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