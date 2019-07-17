По информации издания, клуб из Эйндховена может запросить у «Спартака» от 10 до 15 миллионов евро. Однако, учитывая тот факт, что у Перейро остался всего лишь год по действующему контракту, москвичи могут даже попытаться сбить цену.

ПСВ может потребовать у «Спартака» около €15 млн за Перейро

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