Футбол
ПСВ может потребовать у «Спартака» около €15 млн за ПерейроГЛАС.RU 01:10
По информации издания, клуб из Эйндховена может запросить у «Спартака» от 10 до 15 миллионов евро. Однако, учитывая тот факт, что у Перейро остался всего лишь год по действующему контракту, москвичи могут даже попытаться сбить цену.
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Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Обновлено в 01:53
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию
В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.
Обновлено 15 июля в 03:41
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Новинку Hyundai Solaris рассекретили до премьеры
Премьера модели состоится осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 23:58
Кино
«Игра престолов» установила рекорд по номинациям на «Эмми»
«Игра престолов» серии HBO побила рекорд по количеству номинаций на премию «Эмми».
Обновлено вчера в 14:30
Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промпроизводства
Промышленное производство в России в июне выросло на 3,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Следствие купило улику по делу MH17
Международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе купило улику у людей из ДНР, рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
Отрекшийся от престола малайзийский король развелся с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V Келантан Султан развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:21
Транспорт
Платными могут стать почти все дороги в РФ
Ярослав Нилов предположил, что после принятия закона власти полностью перестанут вкладывать деньги в строительство бесплатных дорог.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана
Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина
Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Экономика
«Виктор Черномырдин» подорожал в 1,5 раза
Ледокол "Виктор Черномырдин" за время строительства подорожал в 1,5 раза, пишет газета "Ведомости".
Обновлено в 02:26
Общество
Свыше 4% месячной нормы осадков выпало в Москве за день
В районе Ленинградского шоссе в столице за день выпало более 4% месячной нормы осадков, с начала июля в Московском регионе пока наблюдается дефицит по осадкам, сообщается на сайте «Метеоновости».
Обновлено 15 июля в 05:08
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Авто
Lotus покажет новый гиперкар Evija Electric
Автомобильная компания Lotus Cars презентовала собственный электрический гиперкар Evija. Модель признана самой мощной в своем классе.
Обновлено в 01:23
Здоровье
Бари Алибасов рискует стать инвалидом из-за халатности
Проанализировав медицинскую документацию, которой прикрывается Бари Каримович, профессиональный врач Кирилл Луммер приходит к выводу, что прописанный там диагноз выглядит правдоподобным, вот только такой диагноз является критическим.
Обновлено в 02:45
Футбол
В английской премьер-лиге поменялся регламент
С сезона-2019/20 английская премьер-лига будет применять новые правила при составлении турнирной таблицы, сообщает BBC.
Обновлено вчера в 17:41