Два голландских клуба — ПСВ и АЗ — вышли в следующий отборочный раунд Лиги Европы. Клуб из Эйндховена в 3-м отборочном раунде по сумме двух матчей был сильнее команды «Хеугесунн» из Норвегии. Клуб из Алкмара выбил из турнира украинский «Мариуполь».

ПСВ и АЗ вышли в следующий отборочный раунд Лиги Европы

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