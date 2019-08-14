Футбол
ПСВ и АЗ вышли в следующий отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 16:28
Два голландских клуба — ПСВ и АЗ — вышли в следующий отборочный раунд Лиги Европы. Клуб из Эйндховена в 3-м отборочном раунде по сумме двух матчей был сильнее команды «Хеугесунн» из Норвегии. Клуб из Алкмара выбил из турнира украинский «Мариуполь».
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АЗ «Алкмар» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 07:18
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
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