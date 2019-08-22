Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»Sports.ru вчера в 22:38
Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу, права на которого принадлежат «Марселю», проведет нынешний сезон в чемпионате Голландии. 31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Гурцкая рассказала, как «увидела» картины в музее Москвы
Обновлено в 04:24
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Общество
В Находке ввели режим ЧС из-за ливня
Режим ЧС введен в городе Находка Приморского края из-за прошедшего ливня, сообщили РИА Новости в системе ГО и ЧС Находки.
Обновлено в 00:26
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Экономика
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Политика
Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Авто
Honda представила обновленный «горячий» Honda Civic Si
«Горячая версия» знаменитой модели была слегка изменена инженерами во время рестайлинга.
Обновлено в 01:04
Футбол
Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» добыть пятую победу подряд в MLS
Лидер регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» одержал пятую подряд победу, разгромив у себя дома «Сан-Хосе Эртквейкс».
Обновлено в 01:00
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика
В украинском МИДе готовятся к встрече Зеленского и Трампа в Польше
Украинская дипломатия изо всех сил пытается раздуть интригу вокруг предстоящих встреч президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, даже если эти встречи носят мимолетный характер.
Обновлено в 02:00
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено вчера в 08:01
Футбол
«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Реал»
«Реал» по-прежнему заинтересован в приобретении бразильского форварда. Однако, парижский клуб отказывается продавать в Мадрид своего лидера.
Обновлено в 04:09
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Авто
АвтоВАЗ разработал приемника «Оки»
Согласно первоначальному замыслу отечественных конструкторов, модель должна была получить совершенно новый дизайн передней части кузова и приборной панели.
Обновлено в 00:31
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53