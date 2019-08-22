Футбол

ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»Sports.ru вчера в 22:38

Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу, права на которого принадлежат «Марселю», проведет нынешний сезон в чемпионате Голландии. 31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.
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ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
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Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай» и выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 22-кратный чемпион Турции, 18-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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