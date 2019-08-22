Футбол

ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» МитроглуСпорт-Экспресс вчера в 17:40

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Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды. Голландцы выплатят желто-красным 1,25 миллиона евро за аренду 31-летнего греческого футболиста.
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