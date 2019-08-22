Футбол
ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» МитроглуСпорт-Экспресс вчера в 17:40
Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу будет выступать за ПСВ на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт турецкой команды. Голландцы выплатят желто-красным 1,25 миллиона евро за аренду 31-летнего греческого футболиста.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
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Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
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Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
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Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
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На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
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Политика
Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске
В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
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Обновлено вчера в 08:19
Технологии
«Новая армия» Huawei будет доминировать в мире вопреки санкциям США
Основатель призывает сотрудников компании перейти в «боевой режим» для достижения целей, при этом он добавил, что в данный момент компания переживает критический момент, но в итоге Huawei будет доминировать на мировом рынке, несмотря на санкции США.
Обновлено в 00:33
Футбол
Сборная Туниса осталась без главного тренера
Французский специалист Ален Жиресс покинул пост главного тренера сборной Туниса.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Космос
Гидрографы Северного флота ищут новые острова по снимкам из космоса
Гидрографы Северного флота ищут новые острова в Новой Земле.
Обновлено 19 августа в 02:54
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга
Обновлено вчера в 18:57
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню для сына Арчи
Сообщается, что королевской чете пришлось нанимать уже третью няню, поскольку первая была уволена за "непрофессионализм", а вторая работает в семье только в ночное время.
Обновлено вчера в 04:38
Кино
Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров
На сайте журнала Forbes появился рейтинг самых высокооплачиваемых актёров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го.
Обновлено в 01:17
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
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Экономика
Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний
Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций.
Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Шоу-бизнес
Обезьяна украла на Бали у Ольги Бузовой очки
По словам звезды «Дом-2», обезьяна прыгнул ей на голову, стащила очки и на глазах Бузовой разгрызла их.
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Шоу-бизнес
Родственники не пустят внучку Александры Назаровой на похороны актрисы
Внучку актрисы Александры Назаровой не пустят на похороны ее бабушки. Такое решение приняли ее родственники.
Обновлено в 01:25