Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»Чемпионат вчера в 23:09
Нападающий «Галатасарая» Константинос Митроглу проведёт нынешний сезон в чемпионате Нидерландов. Права же на грека принадлежат «Марселю». Костас был арендован «Галатасараем» у «Олимпика» на 1,5 сезона в последний день зимнего трансферного окна в январе.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп назвал себя «избранным» для торговой войны с Китаем
Американский лидер отметил, что торговые вопросы с Китаем обязаны были урегулировать предыдущие президенты США.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Чечне произошел взрыв на газовой заправке
Газовая заправка взорвалась в чеченском селе Серноводское. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 04:55
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Турция наращивает военное присутствие в сирийской провинции Идлиб, заявил в среду представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Обновлено вчера в 14:24
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
Mail.Ru Group купила каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:20
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено вчера в 09:13
Футбол
РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — Казахстан
Напомним, отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана пройдёт 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 05:48
Политика
Меркель и Джонсон возражают против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возможного воссоединения G8 на данном историческом этапе.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелись два балкона
Два балкона загорелись в 12-этажном жилом здании на северо-востоке Москвы, спасены семь человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 05:18
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
Восемь детей за месяц умерли из-за отсутствия зарубежных лекарств
Восемь тяжелобольных детей умерли в России в течение месяца из-за отсутствия необходимых незарегистрированных препаратов зарубежного производства.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Пермском крае дожди размыли железнодорожное полотно на перегоне
Дожди размыли железнодорожное полотно на перегоне в Пермском крае, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".
Обновлено в 04:03
Политика
Трамп считает некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен отказался от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 19:07
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Банковскую карту от Apple высмеяли за ее «капризность»
На официальном сайте технической поддержки Apple появились рекомендации, связанные с тем, как нужно обращаться выпущенной недавно банковской картой Apple Card.
Обновлено в 05:34