Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»Чемпионат вчера в 23:09
Нападающий «Галатасарая» Константинос Митроглу проведёт нынешний сезон в чемпионате Нидерландов. Права же на грека принадлежат «Марселю». Костас был арендован «Галатасараем» у «Олимпика» на 1,5 сезона в последний день зимнего трансферного окна в январе.
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Политика
Книга Хуберта Зайпеля «Путин: логика власти» вышла на китайском языке
Книга "Путин: логика власти" вышла на китайском языке. Ее представили 22 августа в Российском культурном центре в Пекине.
Обновлено в 09:58
Экономика
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
На Украине обозвали встречу Путина и Макрона «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 02:57
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Шойгу сообщил о неспокойных границах России
Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Гаджеты
Bloomberg: iPhone 11 получат тройную камеру и Face ID
Начать стоит с наследников iPhone XS и XS Max, которые получат приставку Pro.
Обновлено в 10:01
Общество
В «Роскачестве» нашли опасные электрочайники
Специалисты «Роскачества» проверили 30 моделей чайников и в восьми из них обнаружили токсичное вещество формальдегид.
Обновлено в 02:37
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой
МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Число пострадавших в ДТП на Савушкина выросло до шести
Во время серьезной аварии в Приморском районе Петербурга на улице Савушкина около дома №14 пострадало, по последним данным, шестеро человек.
Обновлено в 10:14
Футбол
Футболисты «Зенита» написали вариации на картину Малевича в рамках благотворительного аукциона
Футболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» приняли участие в благотворительной акции «Эрмитажа».
Обновлено в 10:20
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась в два раза
В Санкт-Петербурге площадь пожара на складе свечей выросла до 4 тыс. кв. м. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 10:20
Транспорт
Власти Москвы назвали самую распространенную причину ДТП в столице
Больше половины аварий в Москве происходит из-за превышения скорости.
Обновлено в 10:33
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Общество
Польский ресторатор назвал украинцев недолюдьми
В объявлении черным по белому написано, что украинцы «и им подобные» не будут трудоустроены ни при каких условиях.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов
Греческий "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в первом матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:07
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11