Футбол

ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»Чемпионат вчера в 23:09

Нападающий «Галатасарая» Константинос Митроглу проведёт нынешний сезон в чемпионате Нидерландов. Права же на грека принадлежат «Марселю». Костас был арендован «Галатасараем» у «Олимпика» на 1,5 сезона в последний день зимнего трансферного окна в январе.
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ПСВ арендовал бывшего нападающего «Бенфики» и «Марселя»

Матч ТВ01:56

ПСВ арендовал у «Галатасарая» Митроглу

РИА Новости00:49

ПСВ арендует Митроглу

Soccer.ruвчера в 18:28

ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»

Sports.ruвчера в 22:38

ПСВ арендовал у «Галатасарая» Митроглу

Sport24.ruвчера в 17:47

ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»

Чемпионатвчера в 23:09

ПСВ арендовал форварда «Галатасарая» Митроглу

Спорт-Экспрессвчера в 17:40
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