Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»Sports.ru вчера в 22:38
Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу, права на которого принадлежат «Марселю», проведет нынешний сезон в чемпионате Голландии. 31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Теннис
Шарапова и Серена Уильямс поучаствовали в совместной фотосессии
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поучаствовала в фотосессии вместе с ведущими теннисистками мира.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено вчера в 05:33
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Олимпиакосом" завершился победой греческого клуба со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье
Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением, рассказали ученые
Исследования ученых показали, что в 25% случаев у людей, моющих птицу перед приготовлением, салаты, которые также готовил хозяин, были заражены сальмонеллой.
Обновлено вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци
Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено вчера в 04:02
Общество
Колыма: Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре
Вся богатая история, настоящее и будущее отражены в триколоре.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено вчера в 09:33
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Арсенал ниндзя изъяли с борта газовоза из Кореи под Сахалином
"Арсенал обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза, прибывшего из южнокорейского порта Чисепо в порт Пригородное на юге Сахалина", - отметили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга
Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.
Обновлено вчера в 18:57
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Голивудский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет. Об этом 22 августа сообщило издание Metro.
Обновлено вчера в 20:23
Энергетика
Нефть дорожает на данных по запасам сырья в США
Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 01:25
Общество
Флаг России одновременно подняли во всех населенных пунктах Якутии
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами в деле об убийстве их отца
Громкое следствие по делу сестер Хачатурян ведется уже больше года.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено вчера в 10:09
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие
В США назвали сроки создания гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 23:00
Транспорт
Сахалин намерен субсидировать «Аэрофлот» на 2,6 млрд рублей в год
Власти Сахалина планируют выделять из бюджета региона по 2,6 млрд рублей в год на субсидирование билетов на рейсы «Аэрофлота», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главы региона.
Обновлено вчера в 22:46