Форвард «Галатасарая» Константинос Митроглу, права на которого принадлежат «Марселю», проведет нынешний сезон в чемпионате Голландии. 31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.

Политика Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8 Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Теннис Шарапова и Серена Уильямс поучаствовали в совместной фотосессии Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поучаствовала в фотосессии вместе с ведущими теннисистками мира.

Здоровье Мышиная лихорадка бушует в регионах России Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между "Краснодаром" и "Олимпиакосом" завершился победой греческого клуба со счетом 4:0.

Здоровье Почему нельзя мыть курицу перед приготовлением, рассказали ученые Исследования ученых показали, что в 25% случаев у людей, моющих птицу перед приготовлением, салаты, которые также готовил хозяин, были заражены сальмонеллой.

Шоу-бизнес Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.

Политика Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Политика Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.

Космос Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Происшествия Арсенал ниндзя изъяли с борта газовоза из Кореи под Сахалином "Арсенал обнаружен при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза, прибывшего из южнокорейского порта Чисепо в порт Пригородное на юге Сахалина", - отметили в пресс-службе.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.

Финансы В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Голивудский режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет. Об этом 22 августа сообщило издание Metro.

Энергетика Нефть дорожает на данных по запасам сырья в США Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Общество РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Политика В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу 17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.