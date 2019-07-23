Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионов

Общество Самый короткий тест на IQ появился в Сети Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.

Путешествия Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Космос СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Происшествия При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребенок По факту гибели ребенка при пожаре в палаточном детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по части 1 стати 109 УК РФ.

Экономика Прибыль японской Canon упала во II квартале на 55,6% По новому прогнозу Canon, выручка уменьшится в 2019 г. на 5,2%, чистая прибыль - на 36,7% (предыдущий прогноз - 20,9%).

Единоборства Костя Цзю обвинил тренера в смерти Дадашева Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Костя Цзю прокомментировал смерть российского боксера Максима Дадашева, передает Sport24.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.

Общество Представителей РПЦ пригласили в комиссию фестиваля «Стенограффия» Комиссия фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге может пополниться представителем епархии.

Политика Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью» Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Здоровье У 37-летней петербурженки родилась четверня Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.

Происшествия В Екатеринбурге на пути кортежа Путина заложили муляж бомбы Инцидент произошел 10 июля, тогда как за день до этого в месте, где заложили муляж взрывчатки, проезжал кортеж Владимира Путина.

Технологии CivicScience: 86% американцев не станут покупать криптовалюту Facebook Специалисты рассказали, что в июле также провели опрос среди 2100 американцев, 79% из которых слышали о таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.

Шоу-бизнес Анастасия Винокур раскрыла причины расставания с мужем Весной стало известно, что Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев развелись после шести лет брака и рождения сына.