Футбол
ПСВ вырвал победу у «Базеля» в квалификации Лиги чемпионовREGNUM 01:22
Брума
|14′
|45′+1′
Альбиан Айети
|63′
Таулянт Джака
|65′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
|72′
Сильван Видмер
Стивен Бергвейн
|74′
Брума
Коди Гакпо
|77′
|80′
Омар Альдерете
Ирвинг Лосано
Сам Ламмерс
|82′
Михал Садилек
|84′
Сам Ламмерс
|89′
|89′
Альбиан Айети
|89′
Альбиан Айети
Kemal Ademi
|90′+1′
Эдер Альварес Баланта
Афимико Пулюлю
Доньелл Мален
|90′+3′
ПСВ
Расстановка 4‑3‑3
1
Зоет
22
Думфрис
23
Люккассен
4
Виргевер
32
Садилек
18
Росарио
10
Бергвейн
15
Гутьеррес
14
Ламмерс
9
Мален
19
Гакпо
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
34
Джака
9
ван Вольфсвинкел
20
Фрай
7
Дзуффи
19
Пулюлю
11
Окафор
99
Ademi
Базель
Расстановка 4‑5‑1
Голландский «ПСВ Эйндховен» одержал победу над швейцарским «Базелем» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ПСВ победил «Базель» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 16:05
ПСВ — «Базель». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 23 июля 2019 года
LiveSport.ru22 июля в 02:00
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Общество
Самый короткий тест на IQ появился в Сети
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик составил самый короткий тест на IQ, состоящий из всего трех вопросов, пишет RNS.
Обновлено 22 июля в 18:47
Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Космос
СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи
Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Происшествия
При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребенок
По факту гибели ребенка при пожаре в палаточном детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по части 1 стати 109 УК РФ.
Обновлено 22 июля в 19:07
Экономика
Прибыль японской Canon упала во II квартале на 55,6%
По новому прогнозу Canon, выручка уменьшится в 2019 г. на 5,2%, чистая прибыль - на 36,7% (предыдущий прогноз - 20,9%).
Обновлено в 05:05
Единоборства
Костя Цзю обвинил тренера в смерти Дадашева
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Костя Цзю прокомментировал смерть российского боксера Максима Дадашева, передает Sport24.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму, с которыми встретилась во вторник, в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 05:07
Общество
Представителей РПЦ пригласили в комиссию фестиваля «Стенограффия»
Комиссия фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге может пополниться представителем епархии.
Обновлено в 05:22
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью»
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».
Обновлено в 05:28
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Космос
Робот «Федор» задержится на МКС
Обновлено в 01:31
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол
СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Екатеринбурге на пути кортежа Путина заложили муляж бомбы
Инцидент произошел 10 июля, тогда как за день до этого в месте, где заложили муляж взрывчатки, проезжал кортеж Владимира Путина.
Обновлено вчера в 13:49
Технологии
CivicScience: 86% американцев не станут покупать криптовалюту Facebook
Специалисты рассказали, что в июле также провели опрос среди 2100 американцев, 79% из которых слышали о таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Ripple.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур раскрыла причины расставания с мужем
Весной стало известно, что Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев развелись после шести лет брака и рождения сына.
Обновлено в 05:43
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36