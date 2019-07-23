Футбол

ПСВ — «Базель»: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Лиги чемпионовЧемпионат 08:00

ПСВ — Базель
3 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион «Филипс»
Брума
14′
45′+1′
Альбиан Айети
63′
Таулянт Джака
65′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
72′
Сильван Видмер
Стивен Бергвейн
74′
Брума
Коди Гакпо
77′
80′
Омар Альдерете
Ирвинг Лосано
Сам Ламмерс
82′
Михал Садилек
84′
Сам Ламмерс
89′
89′
Альбиан Айети
89′
Альбиан Айети
Kemal Ademi
90′+1′
Эдер Альварес Баланта
Афимико Пулюлю
Доньелл Мален
90′+3′
Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ПСВ — «Базель». Это первая встреча команд во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Она состоится 23 июля на стадионе «Филипс» в Эйндховене.
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ПСВ — «Базель»: прогноз Алексея Андронова на отборочный матч Лиги чемпионов

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