Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТуИзвестия 08:17
PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
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с чего всё началось
Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года.Пятый канал06:13
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«Выпила случайно, как Алибасов»: после отравления «Кротом» в Склифе скончалась женщина
Комсомольская правда05:30
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