PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТуИзвестия 08:17

Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года.

с чего всё началось

PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.

Политика Порошенко запутался в обвинениях в адрес России Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.

Общество Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.

Футбол Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Политика Трамп заявил о начале «прекрасного сотрудничества» США и Мексики Президент США Дональд Трамп заявил, что после достижения соглашения с Мексикой страны начнут прекрасное сотрудничество, которого не существовало десятилетиями.

Гаджеты Xiaomi Mi 9X может появиться в этом месяце За родиной производителя Mi Mix 9X может появится под названием Xiaomi Mi A3 с Android Pie работающим на прошивке MIUI 10.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Происшествия Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.

Политика РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Осташко считает, что либералы используют арест Голунова в своих целях Задержание спецкора "Медузы" Ивана Голунова оказалось удобным инфоповодом для так называемой либеральной оппозиции, считает политолог Руслан Осташко.

Недвижимость Квартирам не хватает покупателей Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.

Футбол Букмекеры: Португалия станет первым победителем Лиги наций Букмекерские компании назвали фаворита финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Португалии. дает на победу Португалии в турнире.

Футбол Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти) Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".

Единоборства Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".

Космос Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы Ученые пришли к выводу, что Луна замедляет вращение Земли, и это приведет к сильным землетрясениям и разрушит экосистему Планеты.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Общество Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов» Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".

Наука Названы главные угрозы для человечества Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.