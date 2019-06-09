Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТуИзвестия 08:17

PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что последний случай с отравлением средством для прочистки труб «Крот» был не единственным.
Читать в источнике
с чего всё началось

Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года.
Пятый канал06:13

Подробнее о событии

Представитель Алибасова рассказал о претензиях к упаковке «Крота»

RT на русском09:57

Отравивший Алибасова «Крот» не соответствовал ГОСТу

Телеканал 360°05:02

Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

Пятый канал06:13

«Выпила случайно, как Алибасов»: после отравления «Кротом» в Склифе скончалась женщина

Комсомольская правда05:30

PR-директор Алибасова рассказал о претензиях экспертов к упаковке «Крота»

РИА Новости07:54

PR-директор Алибасова рассказал о данных экспертизы после смертельного отравления «Кротом»

ФАН04:31

Эксперты после отравления Алибасова выявили несоответствие упаковки «Крота» нормам закона

Говорит Москва04:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика

Порошенко запутался в обвинениях в адрес России

Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап хотели отпраздновать свадьбу в Италии

Планируя свою свадьбу, изначально Потап и Настя Пара думали отпраздновать ее во Франции или Италии, но затем отложили эту идею, так как всей гостей транспортировать за границу было достаточно проблематично.
Обновлено в 07:47
Общество

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Обновлено в 11:00
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 10:50
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Наука

Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением

Обновлено вчера в 08:04
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Политика

Трамп заявил о начале «прекрасного сотрудничества» США и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что после достижения соглашения с Мексикой страны начнут прекрасное сотрудничество, которого не существовало десятилетиями.
Обновлено в 09:37
Гаджеты

Xiaomi Mi 9X может появиться в этом месяце

За родиной производителя Mi Mix 9X может появится под названием Xiaomi Mi A3 с Android Pie работающим на прошивке MIUI 10.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте

Обновлено в 09:22
Общество

Захарова считает «страшной проблемой» то, что деньги «стали религией»

Обновлено в 11:30
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки

Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Политика

РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова

РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

Обновлено в 09:46
Политика

Осташко считает, что либералы используют арест Голунова в своих целях

Задержание спецкора "Медузы" Ивана Голунова оказалось удобным инфоповодом для так называемой либеральной оппозиции, считает политолог Руслан Осташко.
Обновлено в 08:22
Недвижимость

Квартирам не хватает покупателей

Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Футбол

Букмекеры: Португалия станет первым победителем Лиги наций

Букмекерские компании назвали фаворита финального матча Лиги наций УЕФА между сборными Нидерландов и Португалии. дает на победу Португалии в турнире.
Обновлено в 07:57
Футбол

Швейцария — Англия 0:0 (5:6 по пенальти)

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Швейцарии на матч за третье место Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:32
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 06:17
Авто

Иномарки советских знаменитостей, о которых простые граждане могли только мечтать

Обновлено в 06:30
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Космос

Ученые: Замедление Луной вращения Земли грозит разрушением экосистемы

Ученые пришли к выводу, что Луна замедляет вращение Земли, и это приведет к сильным землетрясениям и разрушит экосистему Планеты.
Обновлено в 02:36
Путешествия

Петербург стал лучшим городом для путешествий с друзьями

Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Обновлено в 10:23
Общество

Астраханский фермер намерен отсудить часть «золота сарматов»

Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески".
Обновлено в 11:44
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное