Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТуREGNUM 10:38

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.
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с чего всё началось

Упаковка «Крота» была признана несоответствующей нормам еще в апреле

Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Организатор и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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