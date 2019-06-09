Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТуREGNUM 10:38
Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.
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с чего всё началось
Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года.Пятый канал06:13
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«Выпила случайно, как Алибасов»: после отравления «Кротом» в Склифе скончалась женщина
Комсомольская правда05:30
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:35, Ашберн
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