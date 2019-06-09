PR-директор Алибасова заявил о несоответствии «Крота» ГОСТуREGNUM 10:38

Упаковка средства для прочистки сантехники «Крот», произведенного ООО «АМС-Медиа» под брендом «Золушка», была признана не соответствующей требованиям и нормам российского законодательства еще в апреле 2019 года.

с чего всё началось

Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа. Об этом, как передает «Говорит Москва», сообщил PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин.

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