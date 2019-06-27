PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлениемВести.Ru 11:06

«ВМ» напрямую спросила PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, не было ли отравление частью большой PR-кампании. Представитель Алибасова не поскупился на откровения.

с чего всё началось

Шоу с продолжением назвал историю с отравлением Бари Алибасова его PR-директор Вадим Горжанкин. В интервью "Вечерней Москве" он сообщил, что все события – само отравление, пропажа и поиски кота, лишение сына наследства – развивались по законам драматургии и в итоге превратились в "затяжной сериал".

PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением

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