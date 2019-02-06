Футбол

«Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Кубка ИспанииГазета.Ru вчера в 07:02

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
В ближайший месяц поклонники испанского футбола увидят сразу три матча "Реала" с "Барселоной": два поединка пройдут в рамках Кубка Испании, один - в национальном чемпионате. Первая встреча двух европейских грандов пройдет уже в среду, 6 февраля, в Каталонии.
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