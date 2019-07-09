Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млнВедомости вчера в 13:29
«Ведомости» направили запрос представителю Polymetal. Исходя из цены закрытия торгов 9 июля, такой пакет оценивается примерно в $267 млн, говорится в сообщении. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:09, Вашингтон
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу кортежу президента РФ Владимира Путина в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:21
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Пользователи соцсетей из Грузии бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он против введения санкций в отношении Тбилиси, информирует РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:56
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
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Ученые нашли новый способ эффективного похудения
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс попал в римскую больницу "Сант-Андреа" и находится в отделении интенсивной терапии, сообщает в среду итальянская газета Corriere della Sera.
Обновлено в 03:42
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
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Матвиенко заявила о нагнетании «антироссийской истерии» в Грузии
Нагнетание в Грузии антироссийской истерии выгодно третьим силам, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты российского парламента.
Обновлено в 03:46
Общество
«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Пасынок Армена Джигарханяна: «Отцу намного лучше, он абсолютно трезво мыслит»
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
Обновлено в 03:24
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России
Компания Renault полностью адаптировала Renault Dokker Stepway к дорожным условиям России.
Обновлено вчера в 06:58
Экономика
Создатель Litecoin предупредил о возможном падении рынка криптовалют
Создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли предупредил инвесторов о возможном падении цены цифровых денег.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизма
Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
Обновлено в 00:17
Общество
«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»
Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Порядка 1,8 миллиона сирийцев вернулись в свои дома
В места довоенного проживания вернулись уже 1,8 миллиона сирийских граждан, из них 528 тысяч - с территории других государств.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Здоровье
В Тюмени спасли младенца, родившегося с весом в 600 граммов
Тюменские врачи спасли младенца, который родился с весом всего 590 граммов. Об этом «URA.RU» сообщили в городском перинатальном центре.
Обновлено в 03:58
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Эрдоган пообещал применить С-400 в случае нападения на Турцию
Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну нападут.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28