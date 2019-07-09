Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млнВедомости вчера в 13:29
«Ведомости» направили запрос представителю Polymetal. Исходя из цены закрытия торгов 9 июля, такой пакет оценивается примерно в $267 млн, говорится в сообщении. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Происшествия
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги
Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Наука
Ученые разработали новый способ похудения
Американские ученые нашли новый способ борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 03:55
Наука
«Роскосмос» показал беспилотный трактор
Обновлено в 05:10
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Политика
На Украине находятся 15 «воров в законе» — Нацполиция
На Украине живёт 15 так называемых «воров в законе», из которых 12 — долларовые миллионеры.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Политика
Спикер Рады призвал провести парад в Киеве в День независимости
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил парад и предложил вместо этого выплатить премии военнослужащим Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал военных провести парад в День независимости в Киеве, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Стали известны цены на новые iPhone 11, Max и R
Обновлено вчера в 18:09
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Совфед запретил проводить лотереи в Интернете
В России перестанут проводить бестиражные лотереи и розыгрыши с использованием электронных билетов.
Обновлено в 06:10
Политика
Меркель опять стало плохо на публике
Обновлено в 06:57
Игры
В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК
Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.
Обновлено в 04:34
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Авто
Орешкин поедет из Москвы в Тольятти за рулем Lada Xray
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray, об этом министр написал в Instagram.
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Концерн «Калашников» начал экспортные поставки катеров БК-10 и БК-16
Концерн "Калашников" заключил первые экспортные контракты на транспортно-десантные катера типов БК-10 и БК-16 и уже начал первые поставки.
Обновлено в 05:57
Политика
Посол Великобритании в США уходит в отставку
Посол Великобритании в США Ким Дэррок уходит в отставку, об этом сообщает Reuters со ссылкой на британский МИД.
Обновлено в 07:02
Экономика
МЭР пригрозило госкомпаниям кадровыми изменениями за невыполнение KPI
Министр экономического развития России Максим Орешкин решил ужесточить контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (key performance indicator, KPI) в компаниях, доля участия государства в которых превышает 50%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:41
Общество
В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
Разработчики законопроекта хотят разрешить контролирующим органам получать информацию о прохождении осужденным наркозависимым гражданином лечения и реабилитации без согласия его или его родственников.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО
Сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытую зону проведения совместных учений Украины и НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 05:37
Политика
Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
Обновлено в 04:39
Авто
Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport
Компания Mitsubishi представит новое поколение кроссовера Pajero Sport на специальном мероприятии в Таиланде 25 июля.
Обновлено в 05:18
Энергетика
Госдума до 16 июля отложила законопроект о сдерживании цен на бензин
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Хоккей
Кудашов станет главным тренером сборной России по хоккею
По данным ТАСС, Воробьев останется в штабе сборной, но будет лишь ассистентом.
Обновлено в 06:36
Общество
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей
Обновлено вчера в 04:10
Игры
Qiwi установила Doom на терминалы в честь запуска магазина игр
Qiwi установила классический Doom на 97 тысяч терминалов. Акция приурочена к запуску магазина игр Qiwi Games.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35