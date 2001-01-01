Общество
ПОСТАВКИ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ОПЕК, В 20Г ВЫРАСТУТ НА 2,44 МЛН БАРР/СУТ ПО СРАВНЕНИБ С РОСТОМ НА 2,05 МЛН БАРР/СУТ В 19Г -- ДОКЛАД ОПЕКFinancial One 07:16
ПОСТАВКИ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ОПЕК, В 20Г ВЫРАСТУТ НА 2,44 МЛН БАРР/СУТ ПО СРАВНЕНИБ С РОСТОМ НА 2,05 МЛН БАРР/СУТ В 19Г -- ДОКЛАД ОПЕК
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в России
Генпрокуратура признала нежелательной работу канадской организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress) на территории России.
Обновлено в 11:36
Авто
«Яндекс» сделал беспилотник на базе Hyundai Sonata
Российская компания намерена вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотников до конца нынешнего года, в том числе автомобили на базе Hyundai Sonata 2020.
Обновлено в 07:01
Политика
В Гибралтаре задержали капитана и старшего помощника иранского танкера
Полиция Гибралтара подтвердила телерадиовещательной компании, что капитана и старшего помощника танкера задержали в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 11:50
Общество
Под Канском ливень размыл дорогу: людей переносят в ковше экскаватора
Вчера, 11 июля, в Канске прошел сильный ливень. В поселке Строителей под Канском людей через лужи и грязь переносили в ковше экскаватора.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Общество
Пассажиры петербургского метро жалуются на утку-попрошайку
Обновлено в 11:30
Политика
Рада снова отказалась уволить Климкина
Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 10:37
Общество
В Дубае ввели бесплатную 30-дневную лицензию на алкоголь для туристов
Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для туристов, сообщает Khaleej Times.
Обновлено в 11:48
Политика
Роскомнадзор потребовал от MDK удалить непристойность с флагом России
Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России.
Обновлено в 10:00
Экономика
Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов
Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Здоровье
Росздравнадзор оштрафовал медучреждения на 1,3 млн руб. за отсутствие информации о бесплатной помощи
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в I полугодии 2019 г. наложил на российские медучреждения 1,3 млн руб. штрафов за отсутствие информации о бесплатной медпомощи.
Обновлено в 04:36
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 11 человек
Ранее заявлялось о восьми пострадавших. 11 июля в Мытищах на территории ТЭЦ-27 произошёл крупный пожар.
Обновлено в 06:15
Политика
Главу МВД Крыма отправили в отставку
По данным "Интерфакс", приказ об увольнении подписали в июне. Обязанности главы МВД по Крыму исполняет генерал-майор Павел Каранда.
Обновлено в 11:29
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:40
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене
В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде.
Обновлено в 08:23
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Общество
Попросившим убежище в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие
Жителям города Киселёвска Кемеровской области, записавшим в начале июня этого года видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить убежище из-за опасной экологической ситуации в городе, власти запретили проводить чаепитие.
Обновлено в 00:45
Общество
Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) хочет подать заявление в полицию на владелицу местного кафе «Шаурма не за горами» за рекламу «божественной шаурмы» во «Вконтакте».
Обновлено в 10:27
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным
В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 11:41
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 11:43