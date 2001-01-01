Общество

ПОСТАВКИ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ОПЕК, В 20Г ВЫРАСТУТ НА 2,44 МЛН БАРР/СУТ ПО СРАВНЕНИБ С РОСТОМ НА 2,05 МЛН БАРР/СУТ В 19Г -- ДОКЛАД ОПЕКFinancial One 07:16

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ПОСТАВКИ ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ОПЕК, В 20Г ВЫРАСТУТ НА 2,44 МЛН БАРР/СУТ ПО СРАВНЕНИБ С РОСТОМ НА 2,05 МЛН БАРР/СУТ В 19Г -- ДОКЛАД ОПЕК
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СПРОС НА НЕФТЬ В 20Г ВЫРАСТЕТ НА 1,14 МЛН БАРР/СУТ, ТАК ЖЕ КАК И В 19Г -- ДОКЛАД ОПЕК

Financial One07:21
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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