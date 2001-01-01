Экономика
POS-кредитование расширяет ассортиментКоммерсантъ вчера в 18:18
POS-кредитование расширяет ассортимент Стремясь увеличить прибыль в сегменте POS-кредитования (кредиты на товары), банки все активнее идут на эксперименты и осваивают новые ниши.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:24, Вашингтон
Общество
Санкт-Петербург вошёл в список самых «неспящих» городов России
Санкт-Петербург занял пятое место в списке самых «неспящих» городов России из шестнадцати, в которых чаще всего совершались ночные поездки на такси в июне, следует из материалов Uber Russia.
Обновлено в 03:02
Авто
КамАЗ возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска
ПАО «КамАЗ» с понедельника возобновило производство после двухнедельного корпоративного отпуска.
Обновлено в 03:31
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Рябков не планирует встречу со спецпредставителем США по Венесуэле
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что пока не планирует новую встречу со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом: поводов, с учетом последних действий США нет, а разногласия сохраняются серьезные.
Обновлено в 04:07
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой
Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
В Вене проходит встреча по ядерной сделке с Ираном
Представители России, Китая, Британии, Франции, Германии и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено 27 июля в 07:34
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера
Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Как не заболеть летом в плохую погоду, объяснил врач
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, как не заболеть летом в плохую погоду.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
Обновлено вчера в 11:41
Музыка
Медведев поздравил Крутого с днём рождения
Обновлено в 03:54
Происшествия
Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Общество
Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 00:00
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,6 млн га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье превысила 1,56 млн га, еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника
Алексея Навального, находящегося под арестом четвертый день, утром в субботу, 28 июля, экстренно увезли из спецприемника в больницу.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Обновлено вчера в 04:48