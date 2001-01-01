Экономика
POS-кредитование расширяет ассортиментКоммерсантъ вчера в 18:18
POS-кредитование расширяет ассортимент Стремясь увеличить прибыль в сегменте POS-кредитования (кредиты на товары), банки все активнее идут на эксперименты и осваивают новые ниши.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Власти Байкальска заявили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка
Ранее в районе объявили режим ЧС Власти Байкальска сообщили, что есть риск обрушения защитной дамбы в городе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Общество
В Белогорске Амурской области объявлен режим ЧС из-за паводка
В городе Белогорске Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА «Новости».
Обновлено в 01:06
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14
Транспорт
Военные предложили построить аэропорт для лоукостеров в Клину
Новый аэропорт между Москвой и Петербургом Минобороны предложило построить новый аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) на территории военного аэродрома Клин-5.
Обновлено в 01:00
Политика
В Башкирии назначены новые главы Бирского и Благовещенского районов
На оперативном совещании в правительстве Башкортостана врио главы республик Радий Хабиров сообщил о кадровых изменениях в дух муниципалитетах.
Обновлено в 01:43
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Белла Хадид показала, как нельзя позировать в бикини
Белла и Джиджи Хадид устроили себе каникулы на Миконосе. Но даже на отдыхе супермодели жить не могут без фотосессий, пусть и любительских.
Обновлено в 00:50
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок
Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Футбол
Экс-тренер «Реала» Солари призвал пересмотреть полузащиту команды
Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари считает, что клубу стоит начать перестройку средней линии команды.
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Фильм «Король лев» вновь возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм "Король лев" (The Lion King) вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 513,5 млн рублей за минувший уик-энд.
Обновлено вчера в 16:54
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит «квадратную» четверную камеру
Обновлено вчера в 14:01
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Гаджеты
Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны
Сегодня многие модели смартфонов оснащены датчиками изображения разрешением 48 Мп.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11