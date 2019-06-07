Экономика

ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнесаВзгляд-инфо вчера в 09:42

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся ежегодный деловой завтрак Сбербанка – "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы". Модератором площадки выступил председатель правления банка Герман Греф.
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«У бизнеса никакого риска уже не осталось. Только страх». Каким увидели будущее и настоящее России на завтраке у Грефа

Forbesвчера в 05:17

Деловой завтрак Сбербанка на ПМЭФ-2019

Дождьвчера в 05:55

О госуправлении либо хорошо, либо ничего. Пикировки чиновников и бизнеса на ПМЭФ

Интерфаксвчера в 05:42

Реформы или стабильность?

Московский Комсомолецвчера в 07:25

«Ни один инвестор на форуме не арестован»: Макаров и Шохин высказались о роли силовиков в экономике

НТВвчера в 05:13

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Накануне.Ruвчера в 03:05

Защита собственности и налогообложение остаются ключевыми проблемами для предпринимателей в России

Finam.Ruвчера в 05:00
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Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 17:13
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Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 10:26
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
Наука

Определена главная причина старения

Обновлено вчера в 05:09
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Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»

Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено вчера в 19:18
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено вчера в 09:50
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Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено вчера в 13:45
Кино

Милош Бикович спродюсирует сериал для «НМГ студии»

Милош Бикович, известный актер кино и сериалов, стал продюсером сериала об изобретателе Николе Тесла, сообщила «НМГ студия», по чьему заказу производится сериал.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено вчера в 18:42
Транспорт

Автомобилистам приготовили новые запреты

Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).
Обновлено вчера в 22:52
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась правом приоритетного выкупа Черышева

Обновлено вчера в 23:48
Общество

В Бурятии сокращают медиков и учителей при дефиците кадров

Рынок труда всегда наиболее чутко реагирует на изменения, происходящие в экономике.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Азар поблагодарил Абрамовича за воплощенные мечты

Обновлено вчера в 18:32
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Наука

Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы

Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено 06 июня в 10:14
Политика

Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян

Обновлено вчера в 11:15
Политика

Мадуро приказал открыть границу Венесуэлы с Колумбией

Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Спорт

Японский фигурист Уно проведет летний сбор под руководством Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане японец Сёма Уно проведет летний тренировочный сбор под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки

"Совсем не люблю одиночества", - написала Порошина.
Обновлено вчера в 14:34
Экономика

Силуанов верит в создание в России сотни сильных модных брендов

Министр финансов Антон Силуанов в ходе сессии ПМЭФ заявил, что российская легкая промышленность способна создать сотни сотни сильных брендов одежды и обуви.
Обновлено вчера в 14:20
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Обновлено 06 июня в 15:27
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Обновлено вчера в 10:17
Авто

Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион

NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено вчера в 08:22
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено вчера в 11:12
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