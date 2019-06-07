Экономика
ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнесаВзгляд-инфо 09:42
Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся ежегодный деловой завтрак Сбербанка – "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы". Модератором площадки выступил председатель правления банка Герман Греф.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо
Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова
В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».
Обновлено в 10:03
Происшествия
МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров
Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.
Обновлено в 09:40
Политика
Путин пригласил американскую журналистку на татами
Журналистка агентства Bloomderg Розалинд Мэтисон получила предложение от президента России Владимира Путина сразиться на татами.
Обновлено вчера в 08:17
Футбол
СМИ узнали о планах «Зенита» расторгнуть контракт с Маркизио
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Александра Панкратова-Черного выписали из больницы
Актера и режиссера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом сообщила его жена Юлия Монахова.
Обновлено в 09:35
Общество
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось
Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось Состояние музыканта ухудшилось, сообщают источники.
Обновлено в 06:55
Общество
Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности
Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске может продать Русфонду право на ее имя
Русфонд может получить права на использование имени и фотографий Фриске при проведении благотворительных акций, а также получать процент от исполнения ее песен и использования музыкальных клипов.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Хоккей
«Сент-Луис» забросил шайбу «Бостону» после явного нарушения правил
Несмотря на претензии игроков «Бостона» и возмущенный гул болельщиков, судьи не увидели в этом эпизоде нарушения правил.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Космос
Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание
Обновлено в 06:20
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Владимира Машкова помолодела на 20 лет
На день рождения к внучке приехала ее бабушка Елена Шевченко, первая жена Владимира Машкова.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
ВМС США возложили вину за морской инцидент на российский корабль
Пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что ракетный крейсер США Chancellorsville при следовании отряда кораблей Тихоокеанского флота России и авианосной ударной группы ВМС США в Восточно-Китайском море параллельными курсами внезапно изменил направление движения и пересек курс большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в 50 м от судна.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Пилот Су-22 спас самолет после прямого попадания ракеты
Пилот истребителя-бомбардировщика Су-22 ВВС Сирии спас боевую машину после прямого попадания ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса боевиков.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Интернет
Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти к нему на работу
Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров пригласил специалистов из «Яндекса» перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Обновлено в 09:10
Политика
Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
Депутат парламентской фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за их действий по задержанию депутата в 2015 году.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Общество
Симоньян выписали из больницы со справкой об угрозе выкидыша
Обновлено в 09:12
Авто
Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс»
Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».
Обновлено в 10:19