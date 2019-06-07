Экономика

ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнесаВзгляд-инфо 09:42

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся ежегодный деловой завтрак Сбербанка – "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы". Модератором площадки выступил председатель правления банка Герман Греф.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума

RuNews24.ru10:20

Реформы или стабильность?

Московский Комсомолец07:25

Защита собственности и налогообложение остаются ключевыми проблемами для предпринимателей в России

Finam.Ru05:00

Вопросы борьбы с коррупцией обсудили за «бизнес-завтраком» в рамках ПМЭФ-2019

РИА Дагестан09:30

Рязанский губернатор принял участие в деловом завтраке Сбербанка

Рязанские ведомости06:07

«Ни один инвестор на форуме не арестован»: Макаров и Шохин высказались о роли силовиков в экономике

НТВ05:13

ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнеса

Взгляд-инфо09:42
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Спорт

Сборная России обыграла португальцев в Лиге наций

Мужская сборная России в трех сетах обыграла команду Португалии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
Обновлено в 12:56
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено в 14:42
Футбол

«Реал» официально объявил о переходе Азара

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о переходе в команду полузащитника Эдена Азара из «Челси». Футболист подписал пятилетний контракт.
Обновлено в 16:19
Политика

Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу

Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Общество

Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге

"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Кино

Девушка нашла любовь, уснув в кино

Во время фильма девушка уснула, однако через 20 минут обнаружила, что молодой человек держит ее за руку.
Обновлено в 15:51
Космос

Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне

Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Гаджеты

Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны

Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 07:51
Автоспорт

Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Пьяный водитель иномарки стал виновником ДТП с детским автобусом на Алтае

"Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находится в алкогольном опьянении", - сообщили в министерстве.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Игры

Продажи Satisfactory в Epic Games Store превысили 500 тысяч копий

Игра вышла эксклюзивно в Epic Games Store в марте 2019 года.
Обновлено в 15:31
Происшествия

СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца

Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Политика

Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери

Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.
Обновлено в 14:58
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Три тысячи журналистов подписали требование освободить Голунова

Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что к настоящему моменту почти три тысячи журналистов подписали требование освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:28
Технологии

На объектах «Ленэнерго» будут внедрены цифровые технологии Siemens

Соглашение предусматривает взаимодействие компаний по внедрению современных технологий и решений для построения инновационной энергетической системы, в частности, модернизацию распределительной сети 6 кВ в районе подстанции №18 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом

Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Катер врезался в опору моста в Петербурге

Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Игры

Глава Take-Two: PC-версию Red Dead Redemption 2 сделать легко

Исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на персональные компьютеры.
Обновлено в 05:20
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