ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнесаВзгляд-инфо 09:42

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся ежегодный деловой завтрак Сбербанка – "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы". Модератором площадки выступил председатель правления банка Герман Греф.

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