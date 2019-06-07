Экономика
ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнесаВзгляд-инфо 09:42
Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялся ежегодный деловой завтрак Сбербанка – "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы". Модератором площадки выступил председатель правления банка Герман Греф.
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Спорт
Сборная России обыграла португальцев в Лиге наций
Мужская сборная России в трех сетах обыграла команду Португалии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций.
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В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng.
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На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
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Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
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«Реал» официально объявил о переходе Азара
Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о переходе в команду полузащитника Эдена Азара из «Челси». Футболист подписал пятилетний контракт.
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Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
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"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.
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Во время фильма девушка уснула, однако через 20 минут обнаружила, что молодой человек держит ее за руку.
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Космос
Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне
Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
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Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
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Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны
Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.
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Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Пьяный водитель иномарки стал виновником ДТП с детским автобусом на Алтае
"Виновник столкновения, водитель легкового автомобиля, находится в алкогольном опьянении", - сообщили в министерстве.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Дома у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Игры
Продажи Satisfactory в Epic Games Store превысили 500 тысяч копий
Игра вышла эксклюзивно в Epic Games Store в марте 2019 года.
Обновлено в 15:31
Происшествия
СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца
Задержан восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в ходе которого был убит бывший военнослужащий Никита Белянкин.
Обновлено в 14:48
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Политика
Посольство РФ отреагировало на изменения в статье NYT по Солсбери
Российское посольство в Великобритании прокомментировало изменение статьи издания The New York Times о высылке 60 дипломатов из Соединенных Штатов после инцидента в британском Солсбери.
Обновлено в 14:58
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Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое - быть кем-то.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Три тысячи журналистов подписали требование освободить Голунова
Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер сообщил, что к настоящему моменту почти три тысячи журналистов подписали требование освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:28
Технологии
На объектах «Ленэнерго» будут внедрены цифровые технологии Siemens
Соглашение предусматривает взаимодействие компаний по внедрению современных технологий и решений для построения инновационной энергетической системы, в частности, модернизацию распределительной сети 6 кВ в районе подстанции №18 в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:53
Политика
Стало известно, что обсуждал Путин на встрече с бизнесом
Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках ПМЭФ была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах, заявил помощник президента Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:30
Игры
Глава Take-Two: PC-версию Red Dead Redemption 2 сделать легко
Исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на персональные компьютеры.
Обновлено в 05:20