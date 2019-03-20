Экономика
ПФР задержал передачу данных о переводе накопленийСаминвестор 03:02
Сегодня, 20 марта 2019 года, стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) задерживает передачу данных о переводе пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 12 крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
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В Республике Марий Эл средства пенсионных накоплений имеют 392 тысячи человек
Волжская правда (г. Волжск)07:07
«Коммерсантъ»: Пенсионный фонд задерживает передачу в НПФ информации о клиентах
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