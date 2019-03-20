Экономика

ПФР задержал передачу данных о переводе накопленийСаминвестор 03:02

Сегодня, 20 марта 2019 года, стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) задерживает передачу данных о переводе пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 12 крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
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В Республике Марий Эл средства пенсионных накоплений имеют 392 тысячи человек

Волжская правда (г. Волжск)07:07

ПФР задержал передачу данных о переводе накоплений

Саминвестор03:02

«Коммерсантъ»: Пенсионный фонд задерживает передачу в НПФ информации о клиентах

Ведомостивчера в 20:27

Клиенты НПФ задержались на переходе

Коммерсантъвчера в 18:45
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Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка»

Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".
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В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»

В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
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УАЗ "Хантер Трофи" Интересно, что самый серьезный интерес к ульяновским внедорожникам в Чили проявили горнорудные компании и клубы серфинга.
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В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
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В России выросло число жертв авиакатастроф

Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
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Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

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Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

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Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
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Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики

Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
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