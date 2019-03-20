ПФР задержал передачу данных о переводе накопленийСаминвестор 03:02

Сегодня, 20 марта 2019 года, стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) задерживает передачу данных о переводе пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 12 крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

Авто Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901» Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».

Спорт Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".

Экономика Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.

Происшествия В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".

Политика Трамп заявил, что не исключает членства Бразилии в НАТО Бразилии может быть предоставлено членство в блоке НАТО, заявил 19 марта президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Политика Назарбаев переедет из президентской резиденции в библиотеку Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переедет из резиденции Акорды в здание библиотеки — «Назарбаев-центр».

Политика Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ до конца года из-за переплат.

Экономика Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Недвижимость Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.

Общество Настоящая весна придет в Москву в середине апреля Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.

ЖКХ В Петербурге закрыли на просушку девять садов и скверов В Петербурге в связи с наступлением весеннего сезона закрылись на просушку девять садов и скверов, сообщает городской комитет по благоустройству в среду, 20 марта.

Экономика Disney завершила сделку по покупке 21st Century Fox Окончательное завершение сделки по покупке Disney большей части корпорации 21st Century Fox произойдет в среду, 20 марта, после полуночи по нью-йоркскому времени (8:00 мск).

Политика Путин встретился с новым и.о. главы Челябинской области Текслером Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Алексеем Текслером, которого ранее назначил и.о. губернатора Челябинской области вместо Бориса Дубровского, подавшего в отставку.

Политика Глава НП «ГЛОНАСС» стал главным претендентом на пост губернатора Алтая Давно ожидаемая отставка В ходе весенней серии отставок губернаторов свой пост покинет глава Алтая Александр Бердников.

Политика Госдума создала группу по оценке «ущерба, нанесенного Крыму Украиной» Рабочая группа, которая должна оценить урон, нанесенный экономике Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины, создана в Госдуме, сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

Происшествия Предполагаемый член банды Басаева в суде не признал свою вину В среду Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к слушанию дела Яндиева - предполагаемого члена банды Басаева.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Авто Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.

Кино Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.

Политика Москалькова приехала в Киев для участия в суде по делу Вышинского Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла на Украину, где она будет присутствовать на суде по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Политика В Симферополе арестовали первого президента Крыма Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».

Политика Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.