Экономика

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедныхРИА Новости 00:11

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Читать в источнике
Антон Дроздов
После апробации в пилотных регионах планируется распространить эту практику на все субъекты России. По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы.
— Антон Дроздов, российский экономистФАН вчера в 23:27
с чего всё началось

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.
РИА Новости00:11

Подробнее о событии

ПФР запустит технологию автоматического определения бедных

Московский Комсомолец02:35

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

РБК02:21

В России бедных будут выявлять по новой технологии

URA.Ru01:17

Пенсионный фонд запускает технологию автоматического определения бедных

Znak.com01:35

Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных

РИА Новости00:11

ПФР будет определять бедняков в автоматическом режиме

Телеканал 360°02:31

Пенсионный фонд РФ запустит технологию автоматического определения бедных

ФАНвчера в 23:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:51, Ашберн
Общество

Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы

Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Общество

ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Самолёт Москва — Томск экстренно сел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утром 10 июня экстренно приземлился самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Томск.
Обновлено в 02:03
Политика

Медведев может обсудить в Женеве ситуацию на Украине

Премьер-министр РФ во время визита в Женеву может обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:30
Политика

Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие

Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Футбол

Ганчаренко рассказал, как делил съемную квартиру с Кононовым

Ганчаренко и Кононов жили в одной съемной квартире во времена выступлений за БАТЭ.
Обновлено в 02:42
Теннис

Барти возглавила чемпионскую гонку WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку, чешка Маркета Вондроушова — на седьмую, британка Йоханна Конта — на девятую.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как веселится с детьми в бассейне

Пятилетние дети уверенно плавают рядом с папой. Последние несколько дней Максиму Галкину удается много времени уделять семье и детям.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова

Обновлено 08 июня в 15:19
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол

Зане - единственный игрок, который смог обыграть ван Дейка в сезоне-2018/19

Зане обыграл Ван Дейка 19 ноября в матче сборных Германии и Нидерландов (2:2) в рамках группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 00:10
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Обновлено вчера в 16:56
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии

«Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию

Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Футбол

Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России

В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer

Обновлено в 00:48
Общество

Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер

Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды

В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Общество

«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов

Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Футбол

Сборная Португалии выиграла Лигу Наций

Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе

Обновлено в 01:32
Происшествия

СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки

Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого

Обновлено в 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное