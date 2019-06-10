Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедныхРИА Новости 00:11
Оценить
После апробации в пилотных регионах планируется распространить эту практику на все субъекты России. По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы.
— Антон Дроздов, российский экономистФАН вчера в 23:27
с чего всё началось
В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.РИА Новости00:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:51, Ашберн
Общество
Роструд запустил специальный раздел для трудоустройства граждан с большим опытом работы
Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Самолёт Москва — Томск экстренно сел в Екатеринбурге
В Екатеринбурге утром 10 июня экстренно приземлился самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» Москва — Томск.
Обновлено в 02:03
Политика
Медведев может обсудить в Женеве ситуацию на Украине
Премьер-министр РФ во время визита в Женеву может обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:30
Политика
Токаев поблагодарил казахстанцев за доверие
Кандидат в президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за оказанное ему доверие, сообщается на официальном сайте Токаева.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов
Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.
Обновлено в 01:37
Футбол
Ганчаренко рассказал, как делил съемную квартиру с Кононовым
Ганчаренко и Кононов жили в одной съемной квартире во времена выступлений за БАТЭ.
Обновлено в 02:42
Теннис
Барти возглавила чемпионскую гонку WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку, чешка Маркета Вондроушова — на седьмую, британка Йоханна Конта — на девятую.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселится с детьми в бассейне
Пятилетние дети уверенно плавают рядом с папой. Последние несколько дней Максиму Галкину удается много времени уделять семье и детям.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова
Обновлено 08 июня в 15:19
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол
Зане - единственный игрок, который смог обыграть ван Дейка в сезоне-2018/19
Зане обыграл Ван Дейка 19 ноября в матче сборных Германии и Нидерландов (2:2) в рамках группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 00:10
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
«Сент-Луис Блюз» на своей арене потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в шестом матче финале Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Леонида Волкова, сегодня отбывшего 20 суток административного ареста, снова увезли в полицию
Соратник Алексея Навального доставлен в ОВД "Тверской", сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 01:45
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
В США заявили о плачевном состоянии флота бомбардировщиков B-1B Lancer
Обновлено в 00:48
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер
Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Футбол
Сборная Португалии выиграла Лигу Наций
Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Происшествия
СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки
Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мороженого
Обновлено в 02:35