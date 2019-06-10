Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедныхРИА Новости 00:11

В восьми регионах протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности, заявил в интервью РИА Новости председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.

с чего всё началось

После апробации в пилотных регионах планируется распространить эту практику на все субъекты России. По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы.

Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.

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