Экономика

ПФР разъяснил, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января
Российская газета
05:59

Пенсионный фонд России разъяснил получателям страховых пенсий, на какую конкретно прибавку им рассчитывать с 1 января. Напомним, что 1 января 2019 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,05%. Это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2018 года.
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