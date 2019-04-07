Общество
ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсииРИА Новости 02:10
В ПФР рассказали, как пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии, пишет "Российская газета". Как отметили в организации, этот вопрос особенно актуален для работающих граждан, получающих пенсию без учета индексаций.
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Происшествия
В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Росгвардии рассказали о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Сотрудники вневедомтсвенной охраны Росгвардии в Москве задержали 36-летнего гражданина одной из стран Западной Европы за хранение наркотиков.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Жители Самары засняли на видео падение метеорита
Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Вдова актера Валерия Золотухина, Тамара Золотухина, умерла в Москве на 71-м году жизни, заявила РБК актриса Театра на Таганке Рената Сотириади.
Обновлено в 08:02
Общество
В России ужесточили требования к автошколам
Российская Госавтоинспекция с воскресенья ужесточает контроль за автошколами по всей стране, в этот день вступают в силу два приказа МВД за номерами 49 и 50, обязующие образовательные организации согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, а также получать заключения о соответствии требованиям учебно-материальной базы.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
На станции московского метро произошел пожар
Обновлено в 06:25
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного в НХЛ
Российский хоккеист Никита Кучеров, играющий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй» набрал 128-е очко за сезона в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Происшествия
В небе над Москвой опасно сблизились самолеты
Обновлено в 06:17
Футбол
Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Взрыв в жилом доме в Париже сняли на видео
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия
Задержанные в Египте российские студенты объявили голодовку
Находящиеся в тюрьме Каира студенты из Ингушетии объявили голодовку, они требуют освобождения в связи с тем, что им так и не предъявили четких обвинений.
Обновлено в 06:32
Музыка
Тиму Белорусских оскорбили организаторы премии «Жара»
Артист заподозрил организаторов в предвзятом отношении к артистам из других стран.
Обновлено вчера в 13:15
Транспорт
Для автомобилистов придумали два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
США временно вывели военный контингент из Ливии
Обновлено в 07:09
Политика
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Спорт
Ягудин рассказал, как Тарасова спасала его от пьянства
Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин рассказал, что прославленная тренер Татьяна Тарасова спасала его от пьянства.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Армия и оружие
На Украине прошли испытания ракеты «Нептун»
Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении испытаний под Одессой крылатой ракеты «Нептун».
Обновлено 05 апреля в 13:43
Армия и оружие
Армия Хафтара продолжает наступление на Триполи
Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление к центру Триполи, несмотря на призывы ООН.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Наука
Любопытство является признаком высокого уровня интеллекта
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40