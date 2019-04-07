ПФР рассчитал для россиян размер пенсии с учетом индексацииВести.Ru 04:16

Как рассказали "Российской газете" в ПФР, в личном кабинете пенсионера при расчете пенсии учитываются как текущий показатель, так размер пенсии с учетом индексации при увольнении.

ПФР рассчитал для россиян размер пенсии с учетом индексации

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