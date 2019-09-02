Экономика

Газета.RuГазета.RuПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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с чего всё началось

Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК17:00

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В Пенсионном фонде хотят изменить механизм выплат накопительных пенсий

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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

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ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

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Пенсионный фонд предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

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