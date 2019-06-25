Экономика
ПФР предложил освободить от потерь накопления будущих пенсионеровКоммерсантъ вчера в 18:00
ПФР предложил освободить от потерь накопления будущих пенсионеров Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 млрд руб.
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Пенсионные накопления рязанки перевели в другой негосударственный фонд без её ведома
62инфо23 июня в 10:20
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Политика
Зеленский не захотел встречаться с делегацией Украины в ПАСЕ
Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы осталась без поддержки президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Усольчанка отдала мошеннику 1,6 миллиона рублей ради чемодана с евро
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина взяла деньги в долг, оформила кредиты в банке и перевела 1,6 миллиона рублей на банковский счёт интернет-друга.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:18
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено вчера в 03:53
Кино
Москвичам бесплатно покажут фильмы с участием Панкратова-Черного
Обновлено в 02:18
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Политика
Трамп захотел разорвать договор с Японией
Президент США Дональд Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности.
Обновлено в 01:53
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Минобороны РФ и ОСК подпишут контракт ещё на два «Борея» и два «Ясеня»
Министерство обороны РФ и Объединённая строительная компания (ОСК) подпишут контракт на строительство ещё двух подводных крейсеров «Борей-А» и двух атомных многоцелевых подлодок «Ясень-М».
Обновлено в 02:49
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Футбол
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
Московский ЦСКА вновь попробует приобрести атакующего полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено вчера в 11:22
Путешествия
Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов
В курортном сезоне 2019 года аэропорт Симферополь благодаря сотрудничеству с крупнейшим российским туроператором обслужит рекордное число чартерных рейсов - 344.
Обновлено в 02:00
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Более 10 кг героина изъяли у преступной группы в Самарской области
Канал поставок наркотиков, организованный преступной группой, пресекли в Самарской области, изъято более 10 кг героина.
Обновлено в 02:17
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 02:10
Авто
Geely повысит цены и увеличит гарантию на свои автомобили с 1 июля
Российское подразделение Geely Motors объявило о новом прайс-листе и изменении условий гарантии на модели Atlas, Emgrand X7 и Emgrand 7. Корректировки коснуться автомобилей 2019 года выпуска и начнут действовать с 1 июля.
Обновлено вчера в 15:53
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Обновлено в 02:23
Экономика
Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода
Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48