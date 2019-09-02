Экономика
Российская газетаПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Изменить механизм расчета этого порога предложил Пенсионный фонд России (ПФР).
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.РБК17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Здоровье
Новосибирец отсудил у лаборатории компенсацию за ошибочный диагноз ВИЧ
Перед необходимой операцией мужчина сдал анализы на ВИЧ в клинико-диагностической лаборатории KDL.
Тайга.инфо 21:39
Происшествия
Техасский стрелок был уволен за несколько часов до атаки
Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает газета New York Times.
РИА Новости 21:16
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
Известия 03:58
Политика
Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме
Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.
RT на русском 21:57
Общество
Жертвами травли становились около 12% школьников Москвы
RT на русском 20:36
Интернет
Как операторы в США борются с робозвонками
Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги»
«Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.
StarHit.ru 19:00
Политика
Путин пригласил главу Монголии на 75‑летие Победы
Российский лидер Владимир Путин пригласил главу Монголии Халтмаагийна Баттургу на участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в 2020 году.
Газета.Ru 21:10
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Общество
В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Общество
40% россиян работают не по специальности
Более 40% россиян с высшим образованием не работают по специальности.
РЕН ТВ 20:13
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета 18:48
Космос
Найден способ сделать космические корабли более долговечными
Rusargument 18:48
Армия и оружие
Опубликованы архивные фотографии начала Второй мировой войны
Издание Wiadomości в сотрудничестве с Национальным цифровым архивом Польши представило архивные фотографии, на которых запечатлены события первых дней Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года.
Lenta.ru 10:06
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 13:39
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия
AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек
По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.
ТАСС 16:52
Теннис
Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Коммерсантъ 20:59
Политика
«Непостижимая глупость». Как Польша приближала Вторую Мировую войну
1 сентября 2019 года в Польше состоятся памятные мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.
Аргументы и Факты вчера в 17:23
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
Москва 24 09:06
Общество
Названы регионы с самой доступной электроэнергией в России
Названы российские регионы с самой доступной электроэнергией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты собственного рейтинга.
Газета.Ru 21:38
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром Восточный
В конце марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первая очередь Восточного фактически достроена.
Известия 21:54
Армия и оружие
Нарышкин отметил опасность новой ядерной гонки
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что система коллективной безопасности, которая существовала практически 50 лет, намеренно разрушается США.
Газета.Ru 18:11
Общество
Беллуччи и Кассель впервые появились вместе после развода
Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.
Телепрограмма 11:28
Футбол
«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна
Матч ТВ 19:03
Здоровье
Эпидемия кори в Новой Зеландии расширяется
750 случаев заболеваний корью по состоянию на 31 августа зафиксировано в крупнейшем городе Новой Зеландии — Окленде, сообщает 1 сентября новостной сервис Newshub.
Красная весна 04:09
Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50