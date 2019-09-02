Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

с чего всё началось

Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Изменить механизм расчета этого порога предложил Пенсионный фонд России (ПФР).

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