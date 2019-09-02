Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии

Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Изменить механизм расчета этого порога предложил Пенсионный фонд России (ПФР).
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с чего всё началось

Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК17:00

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ПФР хочет изменить механизм выплат накопительной пенсии

РЕН ТВ20:59

Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

РБК17:00

Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

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ПФР предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

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Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

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Пенсионный фонд предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

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В Пенсионном фонде хотят изменить механизм выплат накопительных пенсий

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
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