Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

с чего всё началось

Власти обсуждают повышение в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Изменить механизм расчета этого порога предложил Пенсионный фонд России (ПФР).

Политика Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Культура Большая перемена. По следам фильмов о школе, снятых в Москве "Большая перемена" (1973), режиссер Алексей Коренев Четырехсерийный телефильм об учителе вечерней школы Несторе Петровиче и "удивительном, прекрасном и сумасшедшем" 9 "А" классе школы рабочей молодежи покорил миллионы зрителей сразу после первого показа в апреле 1973 года.

Кино Фильм «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные На второй строчке оказался американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) режиссера Туропа Ван Ормана.

Политика Зеленский хочет запустить главные реформы в первый год президентства Глава Украины Владимир Зеленский намерен запустить основные реформы в стране, которые ожидает общество, в течение первого года своего президентства.

Происшествия В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Политика Сотрудники посольства России в США навестили Марию Бутину в тюрьме Сотрудники российского посольства в Вашингтоне посетили осуждённую в США россиянку Марию Бутину.

Экономика В России увеличилось число самостоятельных путешественников По словам экспертов, увеличилось число самостоятельных путешественников, подорожали авиабилеты, а также снизилось доверие людей к туристическим агентствам, сообщает news.ru.

Автоспорт Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1» Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Общество Известный каннибал стал поваром Фишер, который во время суда был признан невменяемым, отбывает наказание в больнице Бродмур.

Экономика Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Политика Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ» Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.

Общество Президентское кадетское училище открылось в Кемерово Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Нарышкин отметил опасность новой ядерной гонки Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что система коллективной безопасности, которая существовала практически 50 лет, намеренно разрушается США.

Происшествия В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына 28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Армия и оружие В вузах РВСН прошли торжественные мероприятия принятия военной присяги В высших учебных заведениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошли торжественные мероприятия приведения к военной присяге курсантов первого курса.

Общество Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.

Общество Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет Россиянам пообещали увеличить продолжительность жизни на семь лет: с 73 лет до 80. Об этом сообщает Телеканал «360».

Политика Глава МИД Латвии вычеркнул страны Прибалтики из истории СССР Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сказал, что республики Прибалтики никогда не были в составе Советского Союза, а были им попросту "оккупированы".