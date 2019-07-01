Финансы
ПФР предложил избавить будущих пенсионеров от потери накопленийМосковский Комсомолец вчера в 05:28
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие дохода при досрочных переходах россиян между страховщиками, мотивируя это колоссальными фининсовыми потерями граждан. Но для этого в Российской Федерации придется менять всю систему гарантирования.
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с чего всё началось
Как пишет "Коммерсант", регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).ПРАЙМвчера в 07:29
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Авто
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.
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Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
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Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
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Экономика
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Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
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Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
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Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
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