с чего всё началось

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие дохода при досрочных переходах россиян между страховщиками, мотивируя это колоссальными фининсовыми потерями граждан. Но для этого в Российской Федерации придется менять всю систему гарантирования.

Авто Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.

Политика Путин встретится с Шойгу после гибели российских моряков Президент Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Политика Вице-президент США экстренно отменил рабочую поездку Вице-президент США Майк Пенс экстренно вызван в Вашингтон, в результате чего ему пришлось отменить запланированный визит в штат Нью-Гэмпшир, передает Fox News.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Армия и оружие СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.

Политика Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций» 1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.

Футбол Стала известна дата презентации Гризманна в «Барселоне» Каталонская "Барселона" назначила дату официальной презентации по поводу подписания нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

Политика Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Спорт WADA заподозрило почти 300 россиян в нарушении антидопинговых правил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что считает наиболее подозрительными 298 допинг-проб российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми "Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.

Политика Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур Лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах, включая нового главу ЕК, на должность которого выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, сообщил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Экономика В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.

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Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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