Финансы

ПФР предложил избавить будущих пенсионеров от потери накопленийМосковский Комсомолец вчера в 05:28

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие дохода при досрочных переходах россиян между страховщиками, мотивируя это колоссальными фининсовыми потерями граждан. Но для этого в Российской Федерации придется менять всю систему гарантирования.
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Как пишет "Коммерсант"
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Будущих пенсионеров избавят от потерь

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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Вашингтон
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В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте

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