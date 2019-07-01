с чего всё началось

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие дохода при досрочных переходах россиян между страховщиками, мотивируя это колоссальными фининсовыми потерями граждан. Но для этого в Российской Федерации придется менять всю систему гарантирования.

Политика Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России» Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.

Общество Около 200 тысяч человек в России лишены водительских прав Начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова заявила, что количество водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, в 2010 году составляло 32 тысячи человек, а в 2018 году – 233 тысячи.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге В Сети предположили, что Вайкуле оскандалившаяся с ремарками про Крым, куда, по ее словам, якобы запрещен въезд европейцам, решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны россиян, которых унизил поступок Пугачевой.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Политика Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

Общество Роскосмос опубликовал снимки паводка в Иркутской области Группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли корпорации Роскосмос сфотографировали зону паводков в Иркутской области.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой» Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обозвал президента Украины Владимира Зеленского "невеждой".

Единоборства Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.

Здоровье Медики ВОЗ призвали начать «всемирную» борьбу с дезинформацией о прививках Шесть дюжин эпидемиологов призвали ООН и правительства всех стран мира начать "систематическую борьбу" с антипрививочным движением и распространяемой им дезинформацией о последствиях вакцинации.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Музыка Архитекторы назвали лучший дом мира Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.

Происшествия Движение по федеральной трассе открыли в Тулуне Во вторник, 2 июля, в Тулуне открыли движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в обоих направлениях.

Общество В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость Замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко считает, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы.

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.

Политика В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.

Кино Российский режиссер вошел в список членов Американской киноакадемии Российский режиссер Сергей Дворцевой вошел в список членов Американской киноакадемии, сообщает официальный сайт организации.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).

Политика Кабмин поддержал разрешающий полиции выносить предостережения проект Правительство России поддержало проект закона, которым предлагается наделить сотрудников полиции правом объявлять официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений.

Армия и оружие Замглавы Минобороны РФ посетит с рабочим визитом КНДР Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом КНДР, сообщили в Министерстве обороны России.

Политика В МИД РФ прокомментировали оговорку Вакарчука о Крыме Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вакарчук на предвыборном митинге в Харькове произнёс слова «когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».

Общество Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии В материале, опубликованном на сайте Навального, отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.