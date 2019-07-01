Финансы

ПФР предложил избавить будущих пенсионеров от потери накопленийМосковский Комсомолец вчера в 05:28

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие дохода при досрочных переходах россиян между страховщиками, мотивируя это колоссальными фининсовыми потерями граждан. Но для этого в Российской Федерации придется менять всю систему гарантирования.
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с чего всё началось
Как пишет "Коммерсант"
, регулятор на неформальном уровне подталкивает участников рынка заключить соглашение о непривлечении основными игроками новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).
ПРАЙМвчера в 07:29

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Пенсионные фонды рассчитывают на дожитие

Коммерсантъ18:18

В ПФР дали советы по грамотной смене страховщика

Южный Федеральный05:26

Будущих пенсионеров избавят от потерь

Медиа-Центр 35media.ruвчера в 03:25

Россиян хотят лишить права досрочно менять НПФ

ПРАЙМвчера в 07:29

ПФР предложил избавить будущих пенсионеров от потери накоплений

Московский Комсомолецвчера в 05:28

В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика

РИА Новостивчера в 20:25

Как не потерять пенсионные деньги при переходе в негосударственный пенсионный фонд

Most.tv29 июня в 03:48
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Общество

Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Футбол

Защитник сборной Швейцарии перешел в «Бордо»

Защитник сборной Швейцарии Лорис Бенито перешел в "Бордо" на правах свободного агента.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Политика

Зеленский связал санкции против России и конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против России инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 16:22
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе Outlook

Неполадки в работе почтового клиента Outlook наблюдаются во вторник в ряде стран.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

Толстых американских военных посадят на кетогенную диету

Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию

Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Авто

Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 03:00
Общество

Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии

Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено в 01:16
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено в 09:34
Гаджеты

LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell

В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.
Обновлено в 12:45
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
Экономика

В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено в 17:00
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Наука

Подсветка предшественников нейронов помогла мышам восстановиться после инсульта

Обновлено в 09:35
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:26
Гаджеты

Покупателям CPU и видеокарт AMD дадут три месяца подписки Xbox Game Pass

«Красные» организовали акцию, в рамках которой всем покупателям процессоров и видеокарт подарят базовый абонемент на три месяца для Microsoft Xbox Game Pass.
Обновлено в 04:20
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по освобождению Минска

Обновлено в 17:40
Космос

Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера

Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.
Обновлено вчера в 03:17
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ в России

Оклад, составляющий базовую часть заработной платы учителей, предложили приравнять к МРОТ.
Обновлено в 03:26
Политика

Зеленского назвали очередным Наполеоном

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".
Обновлено в 16:44
Экономика

Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей

Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие

Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.
Обновлено в 14:24
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.
Обновлено в 17:22
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