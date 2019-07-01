с чего всё началось

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие дохода при досрочных переходах россиян между страховщиками, мотивируя это колоссальными фининсовыми потерями граждан. Но для этого в Российской Федерации придется менять всю систему гарантирования.

Футбол Защитник сборной Швейцарии перешел в «Бордо» Защитник сборной Швейцарии Лорис Бенито перешел в "Бордо" на правах свободного агента.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Политика Зеленский связал санкции против России и конфликт в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский назвал санкции против России инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Общество Пользователи сообщают о сбое в работе Outlook Неполадки в работе почтового клиента Outlook наблюдаются во вторник в ряде стран.

Армия и оружие Толстых американских военных посадят на кетогенную диету Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.

Происшествия На Украине во время тренировочного полета разбился самолет Крушение самолета Л-39 произошло во время учебно-тренировочного полета в Харьковской области, пилот катапультировался, сообщается во вторник на странице Харьковского национального университета воздушных сил в Facebook.

Авто Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.

Общество Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.

Гаджеты LG в России представила новую линейку телевизоров с NanoCell В модели LG SM98 с 65-дюмовым экраном используется полное затемнение черного, а в младших версиях новой серии применили меньше градаций затемнения темных участков.

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Экономика В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Гаджеты Покупателям CPU и видеокарт AMD дадут три месяца подписки Xbox Game Pass «Красные» организовали акцию, в рамках которой всем покупателям процессоров и видеокарт подарят базовый абонемент на три месяца для Microsoft Xbox Game Pass.

Космос Опубликованы захватывающе красивые фотографии Юпитера Кевин регулярно берет фотографии с JunoCam, и на его страничке в flickr можно найти множество других красивых изображений — не только Юпитера, но и иных космических объектов.

Политика Зеленского назвали очередным Наполеоном Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".

Экономика Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.

Армия и оружие Пушилин обратился к военным ДНР в связи с обострением в Донбассе Глава ДНР Денис Пушилин на совещании обратился к силовикам республики с просьбой разработать механизмы, которые позволят обеспечить безопасность граждан и военных в условиях обострения на линии соприкосновения.