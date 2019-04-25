ПФР озвучил условие получения пенсий для жителей ДНР и ЛНРiReactor 16:08

В минувшую среду, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортом жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

ПФР озвучил условие получения пенсий для жителей ДНР и ЛНР

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