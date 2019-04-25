Политика
ПФР озвучил условие получения пенсий для жителей ДНР и ЛНРiReactor 16:08
В минувшую среду, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортом жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
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Политика
Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН
Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов главы государства.
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Принц Гарри появился на публике с Кейт Миддлтон
Вопреки слухам о разногласиях между братьями, Кейт и Гарри дружелюбно улыбались друг другу и смеялись.
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Происшествия
Названа причина аварии на шахте «Схидкарбон» в ЛНР
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Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
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Хоккей
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Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей
Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
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Здоровье
Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете
Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
Обновлено в 07:06
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Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Политика
Суд Архангельска признал незаконным запрет «антимусорного» референдума
Архангельский областной суд 25 апреля удовлетворил иск инициативной группы по проведению референдума по вопросу ввоза в регион московского мусора.
Обновлено в 13:10
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено в 17:25
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Обновлено в 21:48
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30
Политика
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке
Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
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Авто
Названы рублевые цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
Представители Ульяновского автомобильного завода назвали рублевые цены и комплектации нового внедоржника «Буханка».
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Кузбассе ищут пропавшего девятилетнего школьника
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" просит помощи добровольцев в поисках пропавшего в Куйбышевском районе Новокузнецка девятилетнего мальчика, не вернувшегося из школы 25 апреля, сообщила РИА Новости старшая по работе со СМИ поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Новокузнецка Дарья Топчий.
Обновлено в 21:53
Музыка
Группа «Любэ» показала клип про Крымский мост
Группа "Любэ" презентовала композицию "По мосту". Это песня посвящена летнему отпуску на морском побережье крымского полуострова.
Обновлено в 03:27
Авто
Renault планирует выпустить новый бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено в 06:30
Общество
Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян
Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Путин прокомментировал итоги выборов на Украине
Лидер российского государства Владимир Путин, комментируя итоги второго тура президентских выборов на Украине, которые состоялись 21-го апреля, обратил внимание на то, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:16
Авто
Автомобили из Германии, потребляющие топливо больше других
Обновлено в 22:45
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18