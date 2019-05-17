Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиянLenta.ru вчера в 23:14
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации. В учреждении отметили, что выполнили эту работу, не дожидаясь принятия Госдумой законопроекта об электронных трудовых книжках.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Помпео назвал переговоры с Путиным очень успешными
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе в Сочи были весьма успешными.
Обновлено вчера в 20:50
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Авто
Volvo сделает совсем небольшой кроссовер
Кстати, в настоящее время самым небольшим автомобилем компании является кроссовер XC40, построенный на компактной модульной платформе.
Обновлено вчера в 03:47
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Общество
В выходные в Екатеринбурге ожидаются дожди
По прогнозу синоптиков, 18-19 мая в Екатеринбурге ожидаются дожди и даже мокрый снег.
Обновлено в 00:45
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено вчера в 19:16
Общество
В Росэлектронике рассказали о планах по модернизации боевых машин
С появлением в войсках боевых машин с радиостанциями шестого поколения любая боевая машина на поле боя сможет стать командирской, сообщил РИА Новости генеральный директор Научно-исследовательского института систем связи и управления (НИИССУ, входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех) Валерий Евтухович.
Обновлено в 00:08
Энергетика
Минэнерго: остановка Антипинского НПЗ не повлияет на рынок
Остановка Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) не окажет серьезного влияния на российский топливный рынок, потому что другие НПЗ восполнят выбывающие объемы его производства, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэнерго.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие
В подлодках проекта «Ясень-М» обнаружен ряд конструктивных недостатков
Рахманов подчеркнул, что данный вопрос остается открытым.
Обновлено вчера в 12:27
Авто
В Белоруссии презентовали бронированный грузовик «Защитник»
В рамках выставки Milex-2019, который проходит на территории Белоруссии, был презентован грузовик "Защитник", разработанный компанией "140 ремонтный завод".
Обновлено в 00:28
Наука
Белок для обогащения кормов синтезировали ученые ДВФУ и ДВО РАН
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) разработали технологию синтеза белка из зерен амаранта и грибного мицелия для обогащения кормов для животноводства.
Обновлено 14 мая в 04:26
Политика
Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta дилерам
Первые товарные экземпляры универсалов Lada Granta Cross начали поступать в автосалоны официальных дилеров.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Зеленский станет президентом Украины 20 мая
Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Сам избранный президент настаивал на том, чтобы вступить в должность на день раньше.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Общество
В нацпарке «Земля леопарда» амурский тигр днем сделал «ночное селфи»
Амурский тигр в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье днем случайно сделал "ночное селфи" на фотоловушку, которая перешла в режим ночного видения, сообщает учреждение на своих страницах в соцсетях.
Обновлено вчера в 23:11
Хоккей
Чехия одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено вчера в 16:51
Хоккей
Сборная Канады победила Францию в матче чемпионата мира
Сборная Канады оказалась сильнее команды Франции в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:2. Канадский коллектив удачно провёл первый период, забросив три шайбы усилиями Энтони Манты, Дарнелла Нурса и Энтони Чирелли.
Обновлено вчера в 12:33
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
В Швейцарии назвали ошибкой лишение России права голоса в ПАСЕ
Швейцарский парламентарий счел решение лишить страну в 2014 году права голоса в Совете Европы ошибочным и выступил против введенных в отношении РФ санкций.
Обновлено вчера в 23:04